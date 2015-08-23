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بالفيديو: هكذا بدت جانيت جاكسون في جلسة تصوير ألبومها الجديد

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الأحد 23-08-2015 01:22

كشفت النجمة العالمية Janet Jackson عن صورة من جلسة التصوير التي قامت بها من أجل غلاف ألبومها القادم، كما نشرت من كواليس التصوير.

Jackson البالغة من العمر 49 عاماً تعاونت في جلسة التصوير مع مصورها الفوتوغرافي Yu Tsai الذي قال "في كل مرة أعمل فيها مع Janet ، يكون الأمر بمثابة فخر لي ، إنه لقاء مجدداً مع صديقة قديمة، عدنا إلى موقع التصوير معاً مجدداً، نقوم بالتانغو مجدداً ، أحب ذلك كثيراً".

وكانت Jackson كانت قد طرحت مؤخراً أغنيتها السينغل No Sleeep بعد 7 سنوات على إطلاق ألبومها الاخير Discipline، وتستعد لطرح ألبومها الجديد الذي يحمل Unbreakable لاحقاً خلال هذا العام.

 

 

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