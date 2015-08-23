لطفي بوشناق يختتم مهرجان "قرطاج الدولي" بحفل ناحج

بعد أن تأجّل حفل اختتام مهرجان "قرطاج الدولي" في دورته الـ51، بسبب تساقط الأمطار بغزارة، أقام الفنان لطفي بوشناق حفل الاختتام بعد ليلتين عن الموعد المحدّد سلفاً في البرنامج الرسمي للمهرجان، وقد حضر الجمهور بعدد غفير وتواصل الحفل قرابة الساعتين.

اختار الفنان لطفي بوشناق أن يطلّ على الجمهور حاملاَ عوده ومرتدياً "الجبّة" التونسية، كما اختار أن تفرش أرضية المسرح بـ"المرقوم" وهو نوع من السجّاد التونسي التقليدي المنسوج يدوياً.

ويحرص لطفي بوشناق في كل مشاركة له في مهرجان قرطاج الدولي بأن لا يكرّر نفسه سواء في شكل الحفل أو مضمونه، و معروف عنه أنه يعدّ إعداداً جيداً لكل تفاصيل الحفل، وكعادته اختار أن تتشكل الفرقة الموسيقية التي رافقته من عدد كبير من العازفين بقيادة المايسترو عبد الحكيم بلقايد، وانتقاهم من أمهر العازفين على مختلف الآلات الوتريّة مما أضفى على الحفل رونقاً و"أبّهة" يحبها الجمهور وترضي العين والأذن في الوقت نفسه.

وقد اكتسب الفنان لطفي بوشناق من التجربة والخبرة بمثل هذه الحفلات الكبرى ما يجعله قادراً في كلّ مشاركة له في دورات مهرجان "قرطاج" المختلفة على إمتاع الحاضرين، وفعلاً فقد أهدى الجمهور الوفي له مجموعة من أغانيه المحبوبة التّي ردّدها معه، ورقص البعض على نغماتها على غرار "نسّاية"، و"انت شمسي انتي"، و"العين اللي ما تشوفكشي"، و"شفتك ما نعرف وين"، وبالجديد أيضاً الذي يقدمه لأول مرة مثل أغنية "حلق الوادي" مراوحاً بين المواوييل والأدوار والأغاني العاطفية وأخرى ذات مضمون اجتماعي سياسي على غرار أغنية "أنا مواطن"، التي صفق لها الجمهور طويلاً أو أغنية "الكراسي" التّي طالب بها الجمهور. ويسعى بوشناق أن تتضمن بعض أغانيه رسائل للحرية والتآخي والسلام ووحدة الأمّة ومقاومة الإرهاب والعنف والقتل.

ومن بين أكثر الفقرات نجاحاً في الحفل استضافة لطفي بوشناق للفنان السوري الشاب عبد الله المريش، الذي غنيا معاً أغنيّة مؤثرة عنوانها "تحت السيطرة" للشاعر مازن الشرف.

وكانت عبارة عن حوار بين ابن وابنه عن قضايا الأمة وجراجها، والحقيقة أن التجاوب الذي حصل بين لطفي بوشناق وبين الجمهور في هذه الأغنية وأغنية "أنا مواطن" او أغنية "الكراسي" وبعض الأغاني الأخرى لم يكن تجاوباً يعكس الطرب فقط، بل هو أعمق من ذلك لأنه يلامس الجرح العربي لدى جمهور حرّكت فيه مثل هذه الأغاني أوجاعاً دفينة ولامست وجدانه وأهدته أيضاً رسالة أمل للمستقبل.

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