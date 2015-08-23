أخبار عاجلة

بالفيديو.. محمد أبو حامد: «المعاشات» أكبر أزمة ورثها النظام الحالي -
خلال لقائها السيسي..لاجارد تشيد بالتقدم في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي -
محافظة أسوان تبحث حلول مشكلة المياه الجوفية بأساليب علمية -
فيديو| لهذه الأسباب يرفض حازم إمام الترشح لرئاسة الزمالك حاليا -
بالفيديو.. حازم إمام عن تصريحات شيكابالا: «بعد أيه؟» -
صورة وخبر: طفلة سورية ترفع لافتة "أريد قناعًا" بعد الهجوم الكيميائي -
مساء dmc - حلقة الأربعاء 5-4-2017 مع أسامة كمال "زيارة تاريخية للرئيس السيسي" و"أزمة أصحاب المعاشات" -
بالفيديو| كريم حسن شحاتة: «أي مدرب هييجي الزمالك مش هينجح» -
بالفيديو.. حازم إمام: أرفض استمرار هذا اللاعب مع الزمالك -
بالفيديو.. شيكابالا: تُوجنا بالسوبر بسبب دعوات الجماهير -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

قراقع: هيئة الاسرى بصدد إعداد استراتيجية وطنية لوقف الإضرابات الفردية

Google+ Print
قراقع: هيئة الاسرى بصدد إعداد استراتيجية وطنية لوقف الإضرابات الفردية قراقع: هيئة الاسرى بصدد إعداد استراتيجية وطنية لوقف الإضرابات الفردية
قال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين الوزير عيسى قراقع، إن هيئة الاسرى بصدد إعداد استراتيجية وطنية بالتنسيق مع كافة القوى والفصائل فى السجون لوقف الاضرابات الفردية، وتوحيد الرؤية الجماعية التضامنية فى البرامج النضالية والاحتجاجية فى السجون، وذلك لمواجهة الاجراءات والقوانين الاسرائيلية التى تستهدف كافة الاسرى.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية " وفا "عن قراقع قوله خلال زيارته عائلة الاسير محمد علان فى قرية عينبوس بنابلس، إن مرحلة جديدة فى حياة الاسرى قد بدأت، حيث اصبحوا هدفا سياسيا وانتقاميا لحكومة الاحتلال، مما يتطلب قيادة وطنية موحدة داخل السجون، ووضع برامج وخطط مشتركة ووضع حدّ للإضرابات الفردية التى رغم ما فيها من تحدى بطولى ولكنها مكلفة جدا وخطيرة، وان اى موقف جماعى يكون اكثر صدى ونجاعة وأقل تكلفة وأكثر قدرة على تحقيق اهداف الاسرى وتحسين اوضاعهم.

وأوضح ان هيئة شؤون الاسرى تحركت بسرعة وبتعليمات من الرئيس محمود عباس لإنقاذ حياة الاسير علان الذى دخل فى حالة احتضار فى اليوم الثانى والستين من الاضراب، وعلى ضوء القرار الاسرائيلى غير المباشر والمدعوم من جهاز 'الشاباك' بترك الاسير علان حتى الموت.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365