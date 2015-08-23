ننشر أسماء الضباط فى حركة التنقلات الداخلية لمديرية أمن كفر الشيخ

مساعدو مدير أمن كفر الشيخ

اعتمد اللواء محمد عاطف شلبى، مدير أمن كفر الشيخ، حركة التنقلات الداخلية، لضباط الشرطة بالإدارات والأقسام والمراكز الشرطية التابعة للمديرية.

وجاء اللواء إبراهيم محمد عوض إبراهيم، مساعدًا لمدير الأمن للأمن العام، واللواء سمير صلاح محمد أبو زامل، مساعدًا لمدير الأمن للشئون المالية والإدارية، واللواء عادل كامل محمد عبدالسلام، مساعدًا لمدير الأمن للتدريب والأفراد، واللواء حمدين محمد محمد الشراكى، للتدريب والوحدات، واللواء محمد عبد الرازق محروس شحاتة مديرًا لإدارة الطرق والمسطحات المائية، واللواء حاتم أحمد شوقى أبو ريا مساعدًا لمدير الأمن لفرقة الحامول، واللواء مصطفى فتح الله مصطفى سلطان مساعدًا لمدير الأمن لفرقة دسوق، العميد جمال أحمد ابراهيم إبراهيم مدير إدارة المرور، والعميد طارق محمد عمر على الحبشى رئيس قسم أمن المديرية، والعميد مهندس باهر محمد عبد الرحمن سليمان رئيس قسم المركبات .

مأمورو مراكز الشرطة ونوابهم

وبالنسبة لمأمورى المراكز وأقسام الشرطة، جاء العميد محمد رميح، مأمورًا لقسم أول كفرالشيخ، والعميد حاتم فايد لقسم ثان، والعميد هانى العزب مأمورًا لمركز كفرالشيخ، والعميد جمال سيمون، مأمورًا لمركز الرياض، والعميد عبدالرحيم عيسى، مأمورًا لمركز سيدى سالم، والعميد سعد سليط مأمورًا لمركز دسوق، والعميد عصام الخولى، مأمورًا لمركز البرلس، والعميد محمد العادلى، مأمورًا لمركز فوه، والعقيد ماجد فتحى محمد أمين، مأمورًا لمركز بيلا، والعميد رضا سعيد، مأمورًا لمركز الحامول، والعقيد أحمد عادل، مأمورًا لمركز قلين، والعميد عبدالحميد بركات، مأمورًا لمركز مطوبس، والعقيد هشام مطر، مأمورًا لقسم دسوق والعقيد أسامة محمود ابراهيم الشربينى، مأمورًا لقسم أول بيلا،والرائد أحمد محمد محمد الشيخ على، نائب رئيس مأمور مركز كفر الشيخ والرائد محمد مدوح محمد أنور نائب مأمور مركز شرطه فوه، والعقيد محمد زهير محمد رسى عمران نائب مأمور ركز البرلس والمقدم وليد فتحى محمد عبدالوهاب نائب مأمور مركز قلين، والقدم خالد فتح الله إمام نوح نائب مأمور مركز بيلا، والمقدم محمد حازم فهميب يحى شتا، نائب مأمور مركز الرياض والمقدم حسان نبيه عبدالوهاب محمود نائب مأمور بندر بيلا، والمقدم رضا حسين على خليل إبراهيم نائب مأمور مركز شرطة مطوبس، والرائد محمد عبداللطيف إبراهيم أبو مطر نائب مأمور مركز شرطة دسوق .

مديرو رؤساء الأقسام بمديرة أمن كفر الشيخ وفروعها

وتم تسكين العميد جمال إبراهيم، مديرًا لإدارة مرور كفر الشيخ، والمقدم سامح محمود مصطفى العزب، وكيلاً إدارة المرور والعميد على عبدالمطلب، مديرًا لإدارة شئون الخدمة، والعميد أسامة الفوال، مديرًا لشرطة الترحيلات، والعقيد سمير جاد، مديرًا لإدارة التفتيش، والعقيد نبيل عجلان، مديرًا لإدارة التحقيقات، والعقيد باسم حسين، مديرًا لقسم الرخص والمعلومات، والرائد أشرف نبيه سعيد، مديرًا لإدارة الإعلام والعلاقات وحقوق الإنسان، والرائد وسام عبدالفتاح عبدالمعطى، مديرًا لقسم شئون الضباط، والمقدم محمد شندى شندى، رئيسًا لقسم المرافق، والعقيد أشرف السعيد محمد النويشى رئيس قسم التحريات بإدارة البحث الجنائى، والنقيب أحمد سمير محمد أحمد رئيس قسم الآداب، والنقيب فتى رزق عبدالمجيد رزق رئيس وحدة الاسلحة الغير مرخصة بقسم المباحث الجنائية والنقيب مصطفى محمد عبداللطيف على المنسى وكيل قس مباحص الأموال العامة.

رؤساء المباحث بمراكز الشرطة والأقسام بمديرية الأمن التابعة لإدارة البحث الجنائى بكفر الشيخ

وبالنسبة لرؤساء المباحث تم تسكين المقدم دكتور محمد رافع رئيًسا لمباحث المرور، والمقدم أحمد سكران، رئيسًا لمباحث قسم أول كفر الشيخ، والمقدم توفيق جاد، رئيسًا لمباحث مركز كفر الشيخ، والرائد خالد القاضى، رئيسًا لمباحث مركز سيدى سالم، والرائد محمد الشحات، رئيسًا لمباحث مركز الرياض، والرائد هشام السمدونى، رئيسًا لمباحث مركز دسوق، والرائد علاء سكران، رئيسًا لمباحث مركز بيلا، والرائد محمد أبوالخير، رئيسًا لمباحث قسم أول بيلا، والرائد صلاح الذكير، رئيسًا لمباحث قسم ثان كفر الشيخ، والرائد هشام راشد، رئيسًا لمباحث قلين، والرائد شريف العقدة، رئيسًا لمباحث الحامول، والرائد حمدى أبورية، رئيسًا لمباحث مطوبس، والرائد أحمد العماوى، رئيسًا لمباحث المصنفات الفنية، والرائد محمد عماد رئيسًا لمباحث مركز البرلس .

رؤساء نقط الشرطة الجدد

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الملازم أول ياسر أبو العنين الشربينى، رئيس نقطة مصيف بلطيم، والملازم أول سامى خليل رزق على، رئيس نقطة أبو غنيمة بسيدى سالم، والملازم أـول حاتم حمدان عوض السيد،رئيس نقطة العجوزين التابعة لمركز دسوق، ملازم شرف علاء فاروق على إبراهيم،رئيس نقطة برج البرلس، ملازم أول أحمد ممدوح محمد أبو العنين، رئيس نقطة دمرو بسيدى سالم، والملازم أول محمد فتحى أحمد قرقوش، نقطة شرطة الجرايدة ببيلا،والملازم أول خالد إبراهيم محمد غازى، رئيس نقطة ابشان ببيلا، والملازم أول عطية على عطية الكومى، رئيس نقطة الشهيد رياض، والملازم أول أحمد إبراهيم محمد حسين،رئيس نقطة عاطف السادات ببيلا،والملازم أول عبدالفتاح محمد أحمد شهاوى، رئيس نقطة ناصر بالحامول، والملازم أول إبراهيم عبدالمولى محمد نصار، رئيس نقطة شباس عمير بقلين، والملازم أول أحمد محمد حلمى محمد محمد طنطاوى، رئيس نقطة الفيروز بالرياض، والملازم أول شعبان عطية عبدالمجيد البسطويسى، رئيس نقطة الزعفران بالحامول، والملازم أول على عبدالمدبر على محمد،رئيس نقطة الهمة ببيلا، والنقيب محمد هلال محمد على، رئيس نقطة شباس الملح بدسوق.

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