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بالفيديو.. قوات الأمن اللبنانية تعتدى بالضرب على مذيعة قناة “LBC”

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بالفيديو.. قوات الأمن اللبنانية تعتدى بالضرب على مذيعة قناة “LBC” بالفيديو.. قوات الأمن اللبنانية تعتدى بالضرب على مذيعة قناة “LBC”
تداول رواد موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، مقطع عبر الـ"يوتيوب"، لتعرض مذيعة قناة "LBC" المحلية للضرب بالعصىِّ والمياه خلال تدخل قوات الأمن اللبنانية ضد المتظاهرين ضد أزمة القمامة.

يذكر أن المظاهرات اندلعت فى لبنان، أمس السبت، احتجاجا على فشل فى حل أزمة القمامة المتفاقمة بالبلاد بعدما أغلق المكتب الرئيسى فى بيروت قبل شهر، مما أدى لتراكم القمامة فى الشوارع.


>إعلامية لبنانية من وسط احتجاجات بيروت تروى قصة مظاهرات لبنان.. ضحى شمس لـ"اليوم السابع": "طلعت ريحتكم" نقولها للسياسيين.. خرجنا بأولادنا فردوا علينا بالرصاص.. وبيان الداخلية تنصل سخيف ويدعونا للسخرية

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