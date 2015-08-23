مشادة على الهواء بين سيد على ومرتضى منصور بسبب"طليقة توفيق عكاشة"

نشبت مشادة كلامية على الهواء، بين الإعلامى سيد على والمستشار مرتضى منصور، بسبب استضافة الأول، رضا الكرداوى، طليقة توفيق عكاشة فى برنامجه أثناء سجنه ومحاولته الصلح بينهما

وقال سيد على، خلال مداخلة هاتفية فى برنامج "على مسئوليتى" الذى يقدمه الإعلامى أحمد موسى على "صدى البلد"، إن بينه وبين مرتضى منصور "عيش وملح"، ولم يخرج منه أى لفظ يسىء لتوفيق عكاشة أو المستشار مرتضى، مضيفًا: "أنا وقفت بجانب المستشار مرتضى فى الأوقات التى كان مظلومًا"، وتابع مخاطبًا منصور: "أنت مش فاكر ولا موقف مهنى أنا عملته معاك".

من جانبه رد مرتضى منصور، قائلاً: "السيئات تذهب الحسنات، أنا حاولت فى بعض الفترات حاولت أرجعك لقناة المحور، ولكن د. حسن راتب رفض وأعطاك 250 ألف جنيه وقالك أمشى، وأنا بسببك تخاصمت مع راتب، وتصالحنا يوم افتتاح قناة السويس الجديدة".

وأضاف منصور: "سيد على كتب فى إحدى الصحف بعد فوز الزمالك بالدورى كلامًا لا يليق".

وكشف مرتضى منصور، أنه كان السبب فى قطع البرنامج عن "سيد على" أثناء إذاعة حلقة طليقة عكاشة على الهواء، فيما رد على: "البرنامج انتهى فى موعده".