آلاف اللبنانيين يحتجون ضد الحكومة فى بيروت

أطلقت الشرطة اللبنانية الغاز المسيل للدموع ومدافع المياه وأعيرة نارية فى الهواء لتفريق آلاف المحتجين فى بيروت والذين كانوا يطالبون باستقالة الحكومة بسبب سوء تعاملها مع أزمة تسببت فى تراكم القمامة فى الشوارع لأسابيع، وأغلقت الشرطة وقوات الأمن وسط العاصمة وطوقت البرلمان والمبانى الحكومية لاحباط أكبر احتجاج فى الأشهر الأخيرة ضد السلطات.

وقالت الشرطة إن 35 شخصا بينهم محتجون وشرطيون أصيبوا بجروح، وهتف المحتجون قائلين "الشعب يريد اسقاط النظام" وهو الشعار الذى استخدمه محتجون عرب خلال أوج احتجاجات شعبية اجتاحت المنطقة بعد عام 2011 وأطاحت بعدة حكام مكثوا فى السلطة لفترة طويلة.

وتراكمت القمامة الشهر الماضى بعد أن فشل الساسة الذين قسمتهم صراعات إقليمية ومحلية فى الاتفاق على المكان الذى سيتم فيه التخلص من نفايات العاصمة، وتم حل الأزمة مؤقتا عندما أزيلت القمامة فى نهاية المطاف لكن المشاحنات داخل الحكومة حول اسم الشركة التى ستفوز بالتعاقد الجديد جعل المعارضين يوجهون اتهامات لها بالفساد.

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