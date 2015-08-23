أخبار عاجلة

بالفيديو.. محمد أبو حامد: «المعاشات» أكبر أزمة ورثها النظام الحالي -
خلال لقائها السيسي..لاجارد تشيد بالتقدم في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي -
محافظة أسوان تبحث حلول مشكلة المياه الجوفية بأساليب علمية -
فيديو| لهذه الأسباب يرفض حازم إمام الترشح لرئاسة الزمالك حاليا -
بالفيديو.. حازم إمام عن تصريحات شيكابالا: «بعد أيه؟» -
صورة وخبر: طفلة سورية ترفع لافتة "أريد قناعًا" بعد الهجوم الكيميائي -
مساء dmc - حلقة الأربعاء 5-4-2017 مع أسامة كمال "زيارة تاريخية للرئيس السيسي" و"أزمة أصحاب المعاشات" -
بالفيديو| كريم حسن شحاتة: «أي مدرب هييجي الزمالك مش هينجح» -
بالفيديو.. حازم إمام: أرفض استمرار هذا اللاعب مع الزمالك -
بالفيديو.. شيكابالا: تُوجنا بالسوبر بسبب دعوات الجماهير -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

آلاف اللبنانيين يحتجون ضد الحكومة فى بيروت

Google+ Print
آلاف اللبنانيين يحتجون ضد الحكومة فى بيروت آلاف اللبنانيين يحتجون ضد الحكومة فى بيروت
أطلقت الشرطة اللبنانية الغاز المسيل للدموع ومدافع المياه وأعيرة نارية فى الهواء لتفريق آلاف المحتجين فى بيروت والذين كانوا يطالبون باستقالة بسبب سوء تعاملها مع أزمة تسببت فى تراكم القمامة فى الشوارع لأسابيع، وأغلقت الشرطة وقوات الأمن وسط العاصمة وطوقت البرلمان والمبانى الحكومية لاحباط أكبر احتجاج فى الأشهر الأخيرة ضد السلطات.

وقالت الشرطة إن 35 شخصا بينهم محتجون وشرطيون أصيبوا بجروح، وهتف المحتجون قائلين "الشعب يريد اسقاط النظام" وهو الشعار الذى استخدمه محتجون عرب خلال أوج احتجاجات شعبية اجتاحت المنطقة بعد عام 2011 وأطاحت بعدة حكام مكثوا فى السلطة لفترة طويلة.

وتراكمت القمامة الشهر الماضى بعد أن فشل الساسة الذين قسمتهم صراعات إقليمية ومحلية فى الاتفاق على المكان الذى سيتم فيه التخلص من نفايات العاصمة، وتم حل الأزمة مؤقتا عندما أزيلت القمامة فى نهاية المطاف لكن المشاحنات داخل الحكومة حول اسم الشركة التى ستفوز بالتعاقد الجديد جعل المعارضين يوجهون اتهامات لها بالفساد.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
السيسي: نحب مواطنينا مثلما تفعل الحكومة الأمريكية

السيسي: نحب مواطنينا مثلما تفعل الحكومة الأمريكية

الحكومة: 105 ملايين جنيه لاستكمال تطهير بحيرة البرلس

الحكومة: 105 ملايين جنيه لاستكمال تطهير بحيرة البرلس

الحكومة تطرح الأسماك بمنافذ التموين بأسعار مخفضة .. "البوري بـ33 جنيهًا والبلطي بـ5 جنيهات"

الحكومة تطرح الأسماك بمنافذ التموين بأسعار مخفضة .. "البوري بـ33 جنيهًا والبلطي بـ5 جنيهات"

«تعليم الكبار» تطالب «شوقي» بتجاهل خطاب الحكومة عن النقابات المستقلة

«تعليم الكبار» تطالب «شوقي» بتجاهل خطاب الحكومة عن النقابات المستقلة