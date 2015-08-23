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إصابة فلسطينيين بالاختناق فى مواجهات مع قوات الاحتلال بالخليل

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إصابة فلسطينيين بالاختناق فى مواجهات مع قوات الاحتلال بالخليل إصابة فلسطينيين بالاختناق فى مواجهات مع قوات الاحتلال بالخليل
أصيب عدد من الفلسطينيين بالاختناق خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلى، حيث استخدمت القوات الغاز المسيل للدموع، فى منطقتى عصيدة وصافا فى بلدة بيت أمر بمحافظة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة.

وقال منسق اللجنة الشعبية لمقاومة الاستيطان فى بيت أمر محمد عوض إن المواجهات اندلعت فى منطقتى عصيدة وصافا بالبلدة عقب نصب جنود الاحتلال الإسرائيلى حواجز عسكرية فى المنطقتين وتنكيلهم بالمواطنين الفلسطينيين، وأطلق جنود الاحتلال الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية، ما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين بالاختناق.
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