أخبار عاجلة

بالفيديو.. محمد أبو حامد: «المعاشات» أكبر أزمة ورثها النظام الحالي -
خلال لقائها السيسي..لاجارد تشيد بالتقدم في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي -
محافظة أسوان تبحث حلول مشكلة المياه الجوفية بأساليب علمية -
فيديو| لهذه الأسباب يرفض حازم إمام الترشح لرئاسة الزمالك حاليا -
بالفيديو.. حازم إمام عن تصريحات شيكابالا: «بعد أيه؟» -
صورة وخبر: طفلة سورية ترفع لافتة "أريد قناعًا" بعد الهجوم الكيميائي -
مساء dmc - حلقة الأربعاء 5-4-2017 مع أسامة كمال "زيارة تاريخية للرئيس السيسي" و"أزمة أصحاب المعاشات" -
بالفيديو| كريم حسن شحاتة: «أي مدرب هييجي الزمالك مش هينجح» -
بالفيديو.. حازم إمام: أرفض استمرار هذا اللاعب مع الزمالك -
بالفيديو.. شيكابالا: تُوجنا بالسوبر بسبب دعوات الجماهير -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

أمن الجيزة ينجح فى إعادة سيارة نصف نقل لصاحبها بعد نصف ساعة من سرقتها

Google+ Print
أمن الجيزة ينجح فى إعادة سيارة نصف نقل لصاحبها بعد نصف ساعة من سرقتها أمن الجيزة ينجح فى إعادة سيارة نصف نقل لصاحبها بعد نصف ساعة من سرقتها
ألقت أجهزة الأمن بالجيزة القبض على عاطل لقيامه بسرقة سيارة نصف نقل بعدما أوهم سائقها بوجود "أثاث منزلى" سيتم رفعه من قرية أوسيم بالجيزة، وأثناء مرور السائق فى منطقة نائية أجبره على ترك السيارة، بعد تهديده بسلاح أبيض، وتمكن من الهروب بالسيارة .

وكشفت التحريات أن السائق استقل "توك توك" وقام بتحرير محضر بالواقعة، وانتقل المقدم هشام بهجت رئيس مباحث أوسيم وضباط المباحث وتمكنوا من ضبط السائق بعد مطاردة السيارة وضبط المتهم بعد مرور نصف ساعة على سرقة السيارة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء طارق نصر مدير أمن الجيزة بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيقات.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365