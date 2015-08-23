أمن الجيزة ينجح فى إعادة سيارة نصف نقل لصاحبها بعد نصف ساعة من سرقتها

ألقت أجهزة الأمن بالجيزة القبض على عاطل لقيامه بسرقة سيارة نصف نقل بعدما أوهم سائقها بوجود "أثاث منزلى" سيتم رفعه من قرية أوسيم بالجيزة، وأثناء مرور السائق فى منطقة نائية أجبره على ترك السيارة، بعد تهديده بسلاح أبيض، وتمكن من الهروب بالسيارة .

وكشفت التحريات أن السائق استقل "توك توك" وقام بتحرير محضر بالواقعة، وانتقل المقدم هشام بهجت رئيس مباحث أوسيم وضباط المباحث وتمكنوا من ضبط السائق بعد مطاردة السيارة وضبط المتهم بعد مرور نصف ساعة على سرقة السيارة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء طارق نصر مدير أمن الجيزة بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيقات.