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30 أغسطس.. بدء الكشف الطبى للطلاب المستجدين بجامعة الزقازيق

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30 أغسطس.. بدء الكشف الطبى للطلاب المستجدين بجامعة الزقازيق 30 أغسطس.. بدء الكشف الطبى للطلاب المستجدين بجامعة الزقازيق
أعلنت جامعة الزقازيق عن بدء إجراء الكشف الطبى على الطلاب المستجدين للعام الجامعى 2015/2016 بكليات الجامعة اعتبارا من 30 أغسطس المقبل، ويستمر حتى 22 أكتوبر 2015، حيث يبدأ يوميًا فى الساعة التاسعة صباحًا.

وأوضح الدكتور عبد الحكيم نور الدين القائم بأعمال رئيس الجامعة، أنه تيسيرًا على الطلاب تقرر تطبيق اللامركزية فى الكشف الطبى بإجرائه وفق القطاعات التالية، الأول: قطاع الطب البيطرى ومقره الوحدة العلاجية بكلية الطب البيطرى ويشمل هذا القطاع كليات الزراعة والحاسبات والمعلومات والتربية النوعية، أما القطاع الثانى فمقره الوحدة العلاجية بكلية التكنولوجيا والتنمية ويضم كلية التكنولوجيا والتنمية وكلية الهندسة، كما يضم القطاع الثالث كليتى الحقوق والآداب ومقر الكشف الوحدة العلاجية بكلية الحقوق، ويضم القطاع الرابع كليات الطب البشرى والصيدلة والتربية والتمريض والتجارة والعلوم، ومقر الكشف مبنى الإدارة العامة للشئون الطبية بالعيادات الخارجية بالدور الأرضى.
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