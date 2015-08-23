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بدء عروض مهرجان القناة على مسرح الثقافة الجماهيرية بالسويس اليوم

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بدء عروض مهرجان القناة على مسرح الثقافة الجماهيرية بالسويس اليوم بدء عروض مهرجان القناة على مسرح الثقافة الجماهيرية بالسويس اليوم
أعلن الباحث سعيد الهمشرى رئيس الإدارة المركزية لإقليم القناة وسيناء الثقافى، أن مسرح قصر ثقافة السويس يستعد مساء اليوم الأحد، لاستقبال المهرجان المسرحى "القناة على مسرح الثقافة الجماهيرية" لعروض المسرح التوعوى لفرق الفروع الثقافية التابعة لاقليم القناة وسيناء الثقافى، ويستمر المهرجان حتى 25 أغسطس الجارى، وذلك ضمن برنامج احتفالات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الكاتب المسرحى محمد عبد الحافظ بافتتاح قناة السويس الجديدة.

وأشار الهمشرى فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إلى أن المهرجان يبدأ مساء اليوم بعرض "السويس قمر القناة " تأليف أحمد أبو سمرة واخراج خالد كمال لفرع ثقافة السويس، بينما يتضمن اليوم الثانى للمهرجان عرض "عبور جديد" تأليف وإخراج محمد عايش لفرع ثقافة شمال سيناء وعرض فرع ثقافة جنوب سيناء بنفس العنوان "عبور جديد" تأليف رجب سليم واخراج جمال مهران أما اليوم الختامى للمهرجان فسوف يشهد عرض "من حقنا نحلم" تأليف إبراهيم فهمى وإخراج محمد عشرى لفرع ثقافة بورسعيد، كما يستضيف المهرجان عرض فرقة فرع ثقافة الإسكندرية " أوبرا عربى " تأليف وإخراج محمد مصطفى.

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