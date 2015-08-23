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افتتاح محطة مياه "6 أغسطس" بكفر الشيخ اليوم بتكلفة 20 مليون جنيه

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افتتاح محطة مياه "6 أغسطس" بكفر الشيخ اليوم بتكلفة 20 مليون جنيه افتتاح محطة مياه "6 أغسطس" بكفر الشيخ اليوم بتكلفة 20 مليون جنيه
أكد الدكتور أسامة حمدى عبد الواحد، محافظ كفر الشيخ، أنه سيفتتح ظهر اليوم الأحد، محطة مياه "6 أغسطس"، بقرية 69 التابعة لمركز الحامول، والمقامة على مساحة 2100 متر مربع، لحل أزمة مياه الشرب بالعديد من قرى مركزى الحامول والرياض، بتكلفة 20 مليون جنيه، وتعمل بطاقة إنتاجية 100 لتر/ثانية، وستحل مشاكل المياه بقرى الرياض والحامول.

وأضاف المحافظ، فى تصريحات صحفية، إن المحطة تم إنشاؤها فى 140 يومًا فقطـ، ولولا الحريق الذى تعرضت له المحطة خلال فترة إنشائها لانتهت فى 120 يومًا فقط.

ويذكر أن افتتاح المحطة، سيحضره عدد من الشعبيين والتنفيذيين منهم، المهندس محمد مفتاح رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بكفر الشيخ، بالإضافة إلى بعض الصحفيين ومراسلى الصحف والمواقع .

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