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«جوال العيادات» يخدم مراجعي مدينة الملك سعود الطبية

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    دشنت مدينة الملك سعود الطبية خدمة "جوال العيادات" صباح أمس السبت، لتلبي احتياجات مراجعي المدينة، وخصصت 14 رقماً لكل الأقسام بالعيادات الخارجية، وذلك بهدف تسهيل التواصل مع المراجعين.

وقال عمر المطيري مدير إدارة خدمات المرضى بالمدينة إن "جوال العيادات" شمل أقسام العيون، والعظام، والأنف والأذن والحنجرة، والقلب، والجلدية، والباطنية، والجراحة والأوعية والتجميل والحروق، وطب الأسرة والزيارة الأولى وأمراض الدم، وجراحة المخ والأعصاب والمسالك والصدر، ومركز طب الأسنان، ومركز الملك فهد للكلى، ومستشفى النساء والولادة، ومستشفى الأطفال، والعلاج الطبيعي والأطراف الصناعية.

وأشار إلى أن هناك مسؤولاً لكل عيادة تحت مسمى "منسق العيادة" من خلال رقم جوال، يتمكن فيها المراجع من حجز أو تأجيل أو إلغاء المواعيد. وتهدف المدينة من تلك الإجراءات إلى خلق تواصل دائم مع المراجعين، لتلبية احتياجاتهم.

يذكر أن مراجعي العيادات الخارجية وصل إلى 225 ألف مراجع حتى أواخر شهر رمضان.

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