تعليم الشمالية يطلق شعار العام الجديد «أمن وطني مسؤوليتي»

أطلق عبدالرحمن بن سعد القريشي المدير العام للتعليم في منطقة الحدود الشمالية مع بداية العام الدراسي الجديد شعار الإدارة لهذا العام "أمن وطني مسؤليتي" وذلك في الاجتماع الذي ضم القيادات التعليمية والمدرسية في المنطقة مع بدء العودة للمدارس وانطلاق العام الجديد، كما تم نشر لوحات تحوي عبارات توعوية وتذكيرية وتوجيهية في الأماكن العامة والميادين موجه للمعلمين والمعلمات والطلاب والطالبات وأولياء الأمور.

وقال القريشي: إن الأخطار التي تواجه المجتمع السعودية والتي تهدف إلى زعزعة أمنه واستقراره وبث الفرقة والعنصرية بين أبنائه تتطلب منا بذل المزيد من الجهد والعمل المتواصل، فالأعلام أصبح متواجدا في كل بيت وفي كل مكان وأصبح أبناؤنا وبناتنا فريسة سهلة لأصحاب الفكر الضال والاتجاهات المنحرفة، ويجب أن يدرك جميع حاملي رسالة التربية والتعليم أن مقاصد الشريعة الإسلامية في حفظ الأمة في دينها وأمنها ووحدتها وتآلفها وبعدها عن الفرقة والتناحر والتنازع والرسالة الوسطية، ونبذ كل الأفكار والمبادئ الهدامة التي يحاربها العقل السليم والفطرة الصحيحة، وذلك للحفاظ على مكانة المملكة عربياً وإسلامياً ودولياً ونأياً بالمواطن من أن يكون أداة يستغله أصحاب المصالح المشبوهة ومثيرو الفتن والصراعات الفكرية والحزبية والمذهبية؛ لتحقيق مآربهم وأهدافهم المشبوهة.

وأكد القريشي اكتمال جاهزية مدارس المنطقة لبداية العام الدراسي الجديد، مشيراً إلى متابعة صاحب السمو الأمير الدكتور مشعل بن عبدالله بن مساعد أمير منطقة الحدود الشمالية ووزير التعليم الدكتور عزام الدخيل لكل الخطوات والتحضيرات التي تمت في هذا الشأن، وأن العملية التعليمية تسير حسب ماهو مخطط لها، وحث مديري ومديرات المدارس على التهيئة، وتوزيع الجداول على المعلمين والمعلمات مباشرة لضمان انطلاقة عام دراسي مميز.

وشدد على ضرورة متابعة وحث الطلاب على الانضباط والجد والاجتهاد من أول يوم دراسي، وتوزيع المقررات التعليمية على الطلاب للتأكد من سير العملية التعليمية، متمنيا أن يكون عاما حافلا بالجد والإبداع لجميع منسوبي الميدان التعليمي.