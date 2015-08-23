متخصص في علم النفس ينادي بدراسة سلوك أصدقاء منفذي العمليات الإرهابية

لم يستبعد د. ميسرة طاهر متخصص في علم النفس والتنمية البشرية، من أن منفذي العمليات الإرهابية بالمملكة يستخدمون مواد مخدرة ومنها «الحشيش»، مؤكداً بأن من قام بتنفيذ العمليات الإرهابية في المساجد وفي غيرها من الأماكن بالمملكة لابد لهم من دراسة متعمقة لوجود خلل سواء سلوكي في البيئة الاجتماعية التي نشأوا فيها أو في الظروف التعليمية التي درسوا فيها، مطالباً كذلك بدراسة سلوك الأصحاب والأصدقاء والجلساء للتعرف على الظروف التي أدت الى هذا الخلل في العقل.

شعور الشباب بالخطيئة والدونية نابع من عدم تقدير الذات والسبب هو المحيط العائلي أو التعليمي

إدمان العالم الافتراضي لا يقل عن التحشيش

وكشف د. ميسرة والذي كان يتحدث في لقاء جماهيري بعنوان «عدم قبول الذات» ضمن برنامج الشباب «اصنع مهارة» الذي تنظمها لجنة التنمية الاجتماعية في حي الروضة بالدمام مساء أمس الأول في الغرفة التجارية بالمنطقة الشرقية، ان أحد الشباب والذي كان ينوي الالتحاق بإحدى الجماعات الإرهابية كان يتعاطى «الحشيش» بعد أن باح لي بهذا المعلومة في إحدى الجلسات العلاجية. وشدد د. ميسرة، ان على الآباء والأمهات دور كبير في احتواء أبنائهم وتربيتهم تربية سليمة والرفع من روحهم المعنوية وتشجيعهم بتكليفهم ببعض الاعمال في المنزل وحتى لو كانت أكبر من سنهم وذلك من اجل طرح الثقة في أنفسهم وإشعارهم بأن لهم قيمة في المنزل وحياة الاسرة، محذرا من التوبيخ الزائد وعدم إعطائهم الثقة في انفسهم والذي قد يؤدي الى بناء شاب ناقم على المجتمع، مضيفا ان سن الطفولة والمراهقة هو السن الأخطر لتشكيل عقلية الشاب لذلك التربويون يتحملون مسؤولية عظيمة وهي من سنن الحياة ومن ضمن الثقة التي طرحتها فيهم حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله-. وقال ان الشعور بالخطيئة والدونية نابعة من عدم تقدير الذات، مرجعا ذلك للمحيط العائلي او الاجتماعي أو التعليمي للشباب، مبينا ان من أبرز المعوقات تطوير الذات هي سوء الظن، القلق، غياب التحفيز، التوبيخ. ونبه الاباء والامهات بأن إدمان العالم الافتراضي هي المشكلة الأكبر التي ستواجههم في قادم الأيام خاصة مع الأطفال الذي يستخدمون الأجهزة الذكية، مؤكدا ان ادمانها لا يقل عن ادمان الحشيش.