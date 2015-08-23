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«بيارة» تهدد حياة المارة بحي الهنداوية.. في جدة

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«بيارة» تهدد حياة المارة بحي الهنداوية.. في جدة «بيارة» تهدد حياة المارة بحي الهنداوية.. في جدة

    في حي الهنداوية وبالتحديد غرب سوق الخيمة بجدة يوجد حفرة صرف صحي تابعة لعمارة سكنية مكشوفة وسط الشارع وتتسرب منها المياه الملوثة والروائح الكريهة منذ أكثر من شهر، مما يسبب خطرا كبيرا على حياة سكان العمارة وأطفالهم ومرتادي الشارع وتلوث بيئتهم الصحية.

وقام السكان بتغطيتها وأبلغوا مسؤولي العمارة ولكن لا حياة لمن تنادي، وتفاجؤوا بفتحها وتركها مكشوفة كما هو واضح في الصورة. وناشد سكان العمارة عبر "الرياض" بلدية الحي حل هذه المشكلة التي تعد خطراً على حياتهم وحياة أطفالهم وزائريهم.

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