سيميوني يتحدث عن – منافسة ليست مع ريال مدريد وبرشلونة.. والتحذير من أرضية ملعبه

(إفي): قال الأرجنتيني دييجو سيميوني، المدير الفني لأتليتكو مدريد، بعد الفوز على فريق لاس بالماس بهدف نظيف على ملعب فيسنتي كالديرون، معقل الفريق، إن فريقه سيظل ينافس "سيفيليا وفالنسيا وفياريال" في هذا الموسم، في إشارة إلى صعوبة المنافسة على اللقب مع برشلونة وريال مدريد.

واعتبر التشولو أن فريقه قدم مباراة "جيدة" لانه حاول اللعب وخلق الفرص خلال مجريات اللقاء.

وقال سيميوني خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "أدينا مباراة جيدة. أعتقد أننا حاولنا اللعب وخلق الفرص عن طريق المهاجمين طوال اللقاء. كنا أقرب للتسجيل في الشوط الثاني وفي النهاية اسعدنا تحقيق أول فوز على ملعبنا (فيسنتي كالديرون)، الأمر الصعب دائما".

وأضاف "سنظل ننافس ونراقب فرق سيفيليا وفالنسيا وفياريال، وهي فرق كبيرة وستؤدي بطولة تنافسية، لاسيما في المنطقة التي تهمنا كفريق" في إشارة للمربع الذهبي بالليجا المؤهل لدوري الأبطال.

وأبرز سيميوني "المباراة كانت جيدة من جانب الفريق ككل" في الوقت الذي تحدث فيه عن لاعبيه أوليفر توريس وراؤول جارسيا والكولومبي جاكسون مارتينيز.

وأضاف في هذا الصدد "أوليفر لعب مباراة جيدة. حاول خلق الفرص وسط تكتلات الخصم الدفاعية. هذا ما نحتاجه، السهولة في اللعب بين الخطوط. أنا سعيد بأداء جميع اللاعبين. كان دخول راؤول جارسيا هاما من أجل خلق التوازن. كلنا سعداء بالفوز".

وتطرق الأرجنتيني في حديثه إلى مهاجمه الكولومبي جاكسون مارتينيز "جاكسون قام بعمل كبير. من الصعب قطع الكرة منه والخصم في ظهره، وهذا ما يساعد الفريق على الاعتماد عليه في اللعب. افتقدنا فقط للمسته الأخيرة أمام مرمى الخصم. سيتطور بمرور المباريات".

وبسؤاله عن أداء الأرجنتيني أنخل كوريا، قال "هو لاعب الكرة المختلف الذي يملكه الفريق في الأمتار الأخيرة من منطقة جزاء الخصم، فهو يستطيع المرور جيدا أمام منطقة الجزاء وهنا تكمن خطورته. يملك رؤية جيدة للملعب خاصة عند وجود مساحات خالية".

وتطرق سيميوني في حديثه إلى أرضية الملعب التي كانت سيئة بعض الشيء "هذا لتوضيح الأمور قبل مجيء برشلونة، في الجولة الثالثة من الليجا، حتى لا يقولون إن أرضية الملعب سيئة. نأمل في أن تتحسن. كانت الأرضية ثقيلة وعقدت الأمور بعض الشيء على الفريقين".