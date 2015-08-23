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صورة - من المران.. تعرف على التشكيل الأقرب للزمالك أمام الصفاقسي

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صورة - من المران.. تعرف على التشكيل الأقرب للزمالك أمام الصفاقسي صورة - من المران.. تعرف على التشكيل الأقرب للزمالك أمام الصفاقسي

كشف جوزفالدو فيريرا المدير الفني البرتغالي للزمالك عن أوراقه بشكل كبير في مران فريقه يوم السبت، استعدادا لمواجهة الصفاقسي في كأس الكونفدرالية.

ويستضيف الصفاقسي الفريق الأبيض يوم الأحد في الجولة الخامسة من مباريات المجموعة الثانية بكأس الكونفدرالية.

الزمالك ضمن التأهل بشكل رسمي إلى نصف النهائي، بصرف النظر عن نتيجة مباراته أمام الصفاقسي.

ويعاني الزمالك نقصا في مركز الظهير الأيمن، بسبب إصابة حازم إمام وسفر عمر جابر إلى فترة معايشة مع بوردو الفرنسي.

كما يغيب محمد كوفي مدافع الفريق الأبيض عن المباراة للإيقاف.

وهذا هو التشكيل الأقرب للزمالك في المباراة، بحسب ما ظهر في مران الفريق الأبيض الأخير قبل المباراة.

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