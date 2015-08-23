مصرع عاطل صعقه التيار الكهربى أثناء سرقته كابلات من برج ضغط عالى بطنطا

لقى عاطل سبق اتهامه فى عدة 4 قضايا سرقة كابلات وحريق، مصرعه صعقا بالكهرباء بعد أن صعقه التيار الكهربى أثناء تسلقه عمود ضغط عالي بعزبة عثمان محمد مركز طنطا بغرض سرقة الكابلات الكهربية ما تسبب في وفاته فى الحال وانقطاع التيار الكهربى عن قريتى كفر الحما وخرسيت وعزبة عثمان محمد مركز طنطا.

انتقل ضباط مباحث مركز طنطا، وفريق الصيانة بشركة كهرباء جنوب الدلتا وتم إنزال جثة المتوفى والتحفظ عليها بمشرحة مستشفى طنطا الجامعى.

تلقى اللواء نبيل عبد الفتاح مدير أمن الغربية، إخطارا من اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ لمركز شرطة طنطا من شرطة النجدة بعثور أهالى عزبة عثمان محمد مركز طنطا على شخص متوف ومعلق على عمود ضغط عالى بجوار العزبة.

انتقل المقدم سامى الروينى، رئيس مباحث مركز طنطا، والنقيب محمد الدهراوى معاون مباحث المركز، وتبين وجود شخص معلق أعلى عامود الضغط العالى ارتفاع 10مترات تم استدعاء المختصين بشركة الكهرباء وتم إنزال الجثة وتبين أنها لـ"مؤمن ا . ع . إ" 26 سنة عاطل مقيم قرية ميت حبيش البحرية مركز طنطا سبق اتهامه فى 4 قضايا سرقة كابلات وحريق، وبمناظرة الجثة تبين وجود بتر قديم بقدمه اليمنى وإصابته بحروق متفرقة بالجسم.

وعثر بحوزته على حافظة نقود بداخلها 500 جنيه ومطواة وعوازل خاصة بالبرج ملقاة على الأرض تسببت فى انقطاع التيار الكهربى عن قريتى كفر الحما وخرسيت وعزبة عثمان محمد، تحرر المحضر 24226 جنح مركز طنطا وصرحت النيابة بدفن الجثة.