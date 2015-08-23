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تجديد حبس فتاتين من سلوفاكيا 15 يوما لممارستهما الدعارة فى فندق بالقاهرة

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تجديد حبس فتاتين من سلوفاكيا 15 يوما لممارستهما الدعارة فى فندق بالقاهرة تجديد حبس فتاتين من سلوفاكيا 15 يوما لممارستهما الدعارة فى فندق بالقاهرة
جدد قاضى المعارضات بمحكمة مدينة نصر حبس فتاتين من دولة سلوفاكيا 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بممارسة الدعارة داخل أحد الفنادق بالقاهرة.

وكانت النيابة العامة قد أمرت بحبس فتاتين من دولة سلوفاكيا 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بممارسة الدعارة داخل أحد الفنادق بالقاهرة.

وبمواجهة المتهمتين أمام النيابة بتحريات شرطة السياحة والأحراز المضبوطة اعترفا باعتيادهما ممارسة الجنس الحرام بمقابل مادى دون تميز، وتم التحفظ على مبالغ مالية تصل قيمتها لـ30 ألف جنيه والملابس الداخلية والخارجية وهواتف محمولة خاصة بالمتهمتين.

وكان رجال الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار برئاسة اللواء أحمد مصطفى شاهين وإشراف اللواء علاء السباعى مدير المباحث قد ألقوا القبض على فتاتين من دولة سلوفاكيا متلبستين بممارسة الدعارة داخل فندق بالقاهرة.

البداية كانت بتلقى العقيد أحمد كشك رئيس مباحث الآداب بالإدارة، معلومات بإعلان فتاتين من سلوفاكيا فى أحد المواقع الإلكترونية الإباحية عن رغبتهما فى ممارسة الجنس مقابل 7500 جنيه مصرى فى الساعة وتواجدهما بالقاهرة.

وأكدت التحريات صحة المعلومات فتم تحديد موقع الفتاتين، وتمكن المقدمان وليد بدر ووائل طه من ضبطهما أثناء ممارستهما الرذيلة مع رجل أعمال مصرى مقابل 2700 جنيه داخل أحد الفنادق بالقاهرة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأرسل إلى النيابة للتحقيق، التى أمرت بما سبق.

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مصر 365