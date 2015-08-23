المصادفة تمنع هجوماً إرهابياً على متن قطار بين أمستردام وباريس

حيّا الرئيس الأميركي تدخل جنديين أميركيين للحيلولة دون ارتكاب مذبحة من قبل شاب مدجج بالأسلحة في قطار سريع كان يربط بين أمستردام وباريس.

وقال وزير الداخلية الفرنسية برنار كازنوف أمس السبت إن المعلومات الأولية التي حصل عليها المحققون تفيد بأن هذا الشاب مغربي الجنسية وأنه كان يقيم في إسبانيا ثم انتقل العام الماضي إلى بلجيكا للإقامة فيها وأن الأجهزة الأمنية الإسبانية كانت قد قدمت للأجهزة الأمنية الفرنسية معلومات عنه تفيد أنه ينتمي إلى حركة متطرفة.

أفاد مصدر في جهاز مكافحة الإرهاب الإسباني بأن الرجل الذي أوقف خلال الهجوم سبق أن زار سورية من فرنسا، وقالت صحيفة " الباييس" الإسبانية ذكرت في عددها الصادر أمس أن هذا الشاب يدعى أيوب الخزاني وأنه مغربي الجنسية، وكان يرغب في الذهاب إلى سورية عبر تركيا للالتحاق بالمتطرفين، ولكن الشاب نفى في تصريحاته الأولى مع المحققين أن يكون متطرفاً.

وكان وزير الداخلية الفرنسي قد ذكر أن فرنسيا وجنديين أميركيين قاموا بدور كبير في منع الشاب من ارتكاب مذبحة في القطار، فإن طالبا أميركيا يدعى أنطوني سادلر تحدث عن الدور الأساسي الذي اضطلع به جنديان أميركيان هما رفيقاه لتجريد الشاب من أسلحته وبخاصة من كلاشنكوف ومسدس آلي وسلاح أبيض قاطع، ويدعى هذان الجنديان سبنسر وأليكس، وقال سادلر إن رفيقيه كانا معه في إطار جولة سياحية عبر بعض البلدان الأوروبية، ومضى الطالب يقول: "ارتمى سبنسر وأليكس بسرعة على الشاب وجرداه من أسلحته، وانهالا عليه ضربا حتى فقد وعيه، ولكن الشاب تمكن من استخدام سلاحه الأبيض لتوجيه عدة ضربات باتجاه رقبة الجندي الأميركي سبنسر ويديه".

وكان الشاب قد تسبب قبل القبض عليه داخل القطار في جرح راكب يحمل الجنسيتين الفرنسية والأميركية من خلال تحطم زجاج نافذة القطار جراء رصاصة أطلقها الشاب المغربي من بندقية الكلاشنكوف التي كان يحملها.

كما أكد الطالب الأميركي ورفيقه أليكس أن راكبا بريطاني الجنسية يبلغ من العمر 62 عاما ويدعى كريس نورمان ساعد في تحييد الشاب المغربي وفي منعه من استخدام أسلحته، وقد منحت بلدية مدينة أراس الفرنسية الأميركيين الثلاثة والبريطاني ميدالية الشرف التي تهدى عادة الأشخاص الذين يقومون بأعمال بطولية، وينتظر أن يستقبلهم الرئيس الفرنسي بنفسه في قصر الإليزيه لتهنئتهم.

وتجدر الإشارة إلى أن الشاب المغربي ركب القطار عندما توقف في بروكسل وهو في الطريق بين أمستردام وباريس، وقد أوقف القطار في مدينة أراس التي تبعد عن العاصمة الفرنسية قرابة 180 كلم، حيث سلم الشاب إلى الشرطة ونقل المسافرون إلى قاعة ضخمة للاستماع إلى إفاداتهم ومساعدتهم على تحمل الصدمة التي أصيبوا بها نتيجة ما حصل في القطار ثم استأنفوا رحلتهم لاحقا باتجاه باريس.

وكان بين راكبي القطار ممثل فرنسي يدعى جون هوغ أنغلاد، وقد أصيب بجروح عندما حاول استخدام جهاز ناقوس الخطر الذي يضطر سائق القطار إلى إيقافه في حالات الخطر، وأخذ الممثل على أعوان السكك الحديدية الذين كانوا موجودين داخل القطار عدم اهتمامهم بالمسافرين عندما ظهر الشاب المغربي وهو يحمل الكلاشنكوف. بل إنه ذهب إلى حد القول إنهم هربوا كلهم وأغلقوا الأبواب على أنفسهم.

وقد أجمعت الصحف الفرنسية الصادرة أمس على أمرين اثنين هما أن حادثة قطار "تاليس" السريع الرابط بين أمستردام وباريس كان يمكن أن تتحول فعلا إلى مذبحة لولا تدخل الجنديين الأميركيين، وأن هناك اليوم ضرورة لمراجعة كل الإجراءات الأمنية الوقائية في محطات القطار وجعلها شبيهة بتلك التي تتخذ في المطارات.