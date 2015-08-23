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نيابة الخليفة تأمر بحبس عاطل 4 أيام لاتهامه بحيازة 15 كيلو بانجو

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نيابة الخليفة تأمر بحبس عاطل 4 أيام لاتهامه بحيازة 15 كيلو بانجو نيابة الخليفة تأمر بحبس عاطل 4 أيام لاتهامه بحيازة 15 كيلو بانجو
أمر محمد مصطفى مدير نيابة الخليفة والمقطم، بحبس عاطل متهم بحيازة 15 كيلو من مخدر البانجو، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكانت معلومات قد وردت لأجهزة المباحث تفيد بقيام"وليد.أ"، عاطل، 27 سنة، بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، وعلى الفور تم إعداد التحريات اللازمة للواقعة، والتى أكدت صحة المعلومات، وعقب تقنين الإجراءات القانونية، تمكن رجال مباحث قسم شرطة الخليفة من ضبط المتهم وبحوزته 15 كيلو بانجو، وتحرر المحضر اللازم وتمت إحالته إلى النيابة للتحقيق.

وبمواجهة النيابة للمتهم بما هو منسوب إليه من تهم اعترف بارتكابه الواقعة بقصد الاتجار بحث عن أموال، مشيرا إلى أنه متخذ من سكنه بمنطقة الخليفة مكانًا لذلك.

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