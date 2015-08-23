ربة منزل بالغربية تتخلص من زوجها بمساعدة عشيقها بـ31 طعنة

شهدت محافظة الغربية، جريمة قتل بشعة، بعد أن اشتركت ربه منزل مع عشيقها للتخلص من زوجها، ليخلو لهما الجو للارتباط به.

اتفقت الزوجة مع عشيقها على التخلص من الزوج، فقام المتهم باستدراج زوجها إلى بحر شبين أمام هاويس قرية الراهبين مركز سمنود وطعنه 31 طعنة متفرقة بالجسد حتى فارق الحياة، وألقى جثته بالمجرى المائى تم ضبط المتهمين والسلاح المستخدم واعترفا بارتكاب الواقعة.

بدأت الواقعة بتلقى مركز شرطة سمنود، بلاغًا من شرطة النجدة بعثور أحد المواطنين على جثة لشخص بالهاويس أمام قرية الراهبين دائرة المركز، انتقل ضباط مباحث مركز سمنود، وقام الأهالى بانتشال الجثة.

بمعاينة الجثة تبين أنها لشخص يدعى "وحيد على محمد علوان، 55 سنة" عاطل مقيم بجوار مسجد المتولى ثالث المحلة، وشهرته "وحيد الكتعة" مسجل شقى خطر تحت رقم 856 فئة "ب" سرقات عامة وسبق اتهامه فى 42 قضية متنوعة يرتدى ملابسه كاملة، وبها 31 طعنة متفرقة.

تم التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى سمنود المركزى، تحرر المحضر 9445 إدارى مركز سمنود، وقررت النيابة العامة نقل الجثة لمشرحة مستشفى المنشاوى العام لتشريحها، وبإخطار اللواء نبيل عبد الفتاح مدير أمن الغربية، قرر تشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة، وتحديد هوية المتهمين قاده اللواء إبراهيم عبد الغفار مدير المباحث الجنائية، ضم العقيد محمد عمارة رئيس فرع البحث الجنائى بالمحلة وسمنود، والعقيد وليد الجندى وكيل فرع البحث الجنائى بالمحلة وسمنود، والمقدم محمد عاصم رئيس مباحث مركز سمنود، والنقيب حازم حسام معاون مباحث المركز.

وكشفت التحريات وجود خلافات بين المجنى عليه وبين زوجته فى الفترة الأخيرة لشكه فى سلوكها، عقب خروجه من السجن، وأنها على علاقة بأحد الباعة الجائلين بالمنطقة.

بتكثيف التحريات أكدت وجود علاقة بين زوجة المجنى عليه وتدعى، "أسماء.م.م.ع، 42 سنة" و"منصور.س.ا، 53 سنة"، صاحب فرش فاكهة ومقيم شارع الشوربجى ثالث المحلة وعقدا العزم وبيتا النية على التخلص من المجنى عليه، لرغبتهما فى الارتباط بعد ذلك، وأعد الأول لذلك مطواة قرن غزال وقام باستدراج المجنى عليه لمكان العثور على جثته مستقلاً تروسيكل خاص به، وقام بمفاجئته بعدة طعنات بالجسد، أدت إلى وفاته، وقام بإلقاء الجثة بالمجرى المائى.

تم ضبط المتهمين واعترفا بارتكاب الواقعة، وبعرضهما على النيابة العامة قررت حبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات .