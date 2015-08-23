إزالة 35 كشك بدون ترخيص بعد مقتل شاب فى مشاجرة بالمحلة

شن مركز شرطة المحلة برئاسة العميد على صديق مأمور المركز، وضباط وحدة المباحث تحت إشراف اللواء محمد جابر مساعد مدير أمن الغربية، حملة مكبرة بقرية صفط تراب، أسفرت عن إزالة 35 "كشك وغرزة" بدون ترخيص بالقرية، بعد أن هدد أهالى القرية بإشعال النيران بها عقب مقتل شاب فى مشاجرة وهروب المتهمين.

كان مأمور مركز المحلة، قد تلقى بلاغًا من شرطة النجدة بنشوب مشاجرة بقرية صفط تراب، وانتقل اللواء محمد جابر مساعد مدير أمن الغربية، ومأمور مركز المحلة وضباط وحدة المباحث، وتبين نشوب مشاجرة أسفرت عن مقتل شاب يدعى "إبراهيم، 35سنة" وهروب المتهمين وخرج العشرات من أبناء القرية وهددوا بإشعال النيران فى الأكشاك غير المرخصة داخل القرية، نظرًا لكونها تحوى تجار المخدرات والبلطجية.

وشنت الأجهزة الأمنية حملة مكبرة أسفرت عن إزالة 35 "كشك وغرزة" بدون ترخيص، تحرر محضر بالواقعة تم إخطار اللواء نبيل عبد الفتاح مدير أمن الغربية، وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لتحديد المتهمين لضبطهم.