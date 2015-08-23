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تعرف على الأطعمة الممنوع تناولها لمريض القولون العصبى

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تعرف على الأطعمة الممنوع تناولها لمريض القولون العصبى تعرف على الأطعمة الممنوع تناولها لمريض القولون العصبى
التهاب القولون العصبى من أمراض الجهاز الهضمى الشائعة للغاية، ويسبب الكثير من الأعراض المرضية مثل: الإمساك أو الإسهال، والانتفاخ وآلام البطن وظهور مخاط بالبراز.

ونقدم لكم مجموعة الأطعمة التى يجب على مرضى قولون العصبى تجنبها، وذلك حسبما نشر مؤخراً بالموقع الطبى الأمريكى "webmd"، وهى تشمل:

1.أطعمة تحفز إصابة مرضى القولون العصبى بالإمساك، مثل:الشيبسى والكوكيز والخبز الأبيض والمكرونة ومنتجات الألبان وخاصةً الجبن، وأيضأً القهوة والمشروبات الغازية والخمور، والأطعمة الغنية بالبروتين مثل اللحوم الحمراء ولحوم الدجاج والبقوليات مثل الفول.
>ولتجنب الإمساك يجب تناول كميات كبيرة من الخضراوات والفواكه، وتناول 8 أكواب كبيرة من المياه على الأقل.

2.أطعمة تحفز الإصابة بعض مرضى القولون العصبى بالإسهال، وهى تشمل: المشروبات الغازية والأطعمة المقلية والغنية بالدهون والوجبات الكبيرة، والإفراط فى تناول الأطعمة الغنية بالألياف، والشيكولاته.

ومن النصائح الهامة لهؤلاء الفئة من المرضى: تجنب تناول الأطعمة الساخنة أو الباردة جداً، وتناول المياه قبل الوجبات بساعة ولكن ليس مع الوجبات، ويجب تناول الشوفان والشعير والأرز البنى.
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