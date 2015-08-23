تعرف على الأطعمة الممنوع تناولها لمريض القولون العصبى

التهاب القولون العصبى من أمراض الجهاز الهضمى الشائعة للغاية، ويسبب الكثير من الأعراض المرضية مثل: الإمساك أو الإسهال، والانتفاخ وآلام البطن وظهور مخاط بالبراز.

ونقدم لكم مجموعة الأطعمة التى يجب على مرضى قولون العصبى تجنبها، وذلك حسبما نشر مؤخراً بالموقع الطبى الأمريكى "webmd"، وهى تشمل:

1.أطعمة تحفز إصابة مرضى القولون العصبى بالإمساك، مثل:الشيبسى والكوكيز والخبز الأبيض والمكرونة ومنتجات الألبان وخاصةً الجبن، وأيضأً القهوة والمشروبات الغازية والخمور، والأطعمة الغنية بالبروتين مثل اللحوم الحمراء ولحوم الدجاج والبقوليات مثل الفول.

>ولتجنب الإمساك يجب تناول كميات كبيرة من الخضراوات والفواكه، وتناول 8 أكواب كبيرة من المياه على الأقل.

2.أطعمة تحفز الإصابة بعض مرضى القولون العصبى بالإسهال، وهى تشمل: المشروبات الغازية والأطعمة المقلية والغنية بالدهون والوجبات الكبيرة، والإفراط فى تناول الأطعمة الغنية بالألياف، والشيكولاته.

ومن النصائح الهامة لهؤلاء الفئة من المرضى: تجنب تناول الأطعمة الساخنة أو الباردة جداً، وتناول المياه قبل الوجبات بساعة ولكن ليس مع الوجبات، ويجب تناول الشوفان والشعير والأرز البنى.

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