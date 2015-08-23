حظك اليوم برج الجوزاء الأحد 2015/8/23

يعيش مواليد برج الجوزاء اليوم حالة لا يحسد عليها وسط بقية الأبراج، فيعانى حالة من نوبات الاكتئاب الشديد، والانخفاض الحاد فى المعنويات، كما يتراجع الحس الفكاهى الذى اعتاد عليه الجميع من ذلك البرج الذى يمتاز بنشر البهجة والسعادة والفرح فى أى مكان يحل عليه.

وعلى الرغم من كل ذلك فإن أصحاب ذلك البرج قادرون دائمًا على إخراج كل ما هو فيه إبداع والتجديد، كما أنهم يعملون فى عز الأزمات، لذا فإنهم يعيشون حياة عملية جيدة اليوم.

كما يرفع الجوزائيون اليوم شعار فلنعمل فى صمت فهم يفضلون الانفصال والانعزال عن الأصدقاء والمعارف.

>يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الجوزاء من الناحية العاطفية فمواليد برج الجوزاء يمرون بأسبوع ليس سهلا لأن الظروف متناقضة وضاغطة وهنا يترتب عليك معرفة التنسيق جيدًا بين الواجبات وتحديد الأولويات لا شك فى أنك تعلم أن المواقف العنيدة تسيء إلى الروابط العاطفية وغيرها.>ومن الناحية المهنية يجب التفكير بطريقة إيجابية لأنك فى هذا اليوم سوف تحظى بحظوظ كثيرة وثقة كبيرة من قبل رؤسائك فى العمل وثقتهم تعطيك قوة الدفع للنجاح واستكمال أفكار الناجحة فى العمل.