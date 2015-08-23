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حظك اليوم برج العذراء الأحد 2015/8/23

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حظك اليوم برج العذراء الأحد 2015/8/23 حظك اليوم برج العذراء الأحد 2015/8/23
يقابل مواليد اليوم سعادة كبيرة، لم تتوقعها منذ فترة كبيرة، استغل الفرصة وعيد حساباتك فى كل الأمور العالقة، حاول التواصل مع ذويك لتشعر بالعاطفة دائمًا وكذلك فكرفى أخذ رحلة لزيارة الأصدقاء، أو الذهاب فى نزهة برفقة من تحب.

حاول تبادل المعلومات والأفكار والآراء يلعب دورًا مهمًا فى حياتك الآن، قد تستقبل محادثة مهمة مع شخص لديه موقف مختلف جدًا عنك يثير فيك الفضول لمعرفة المزيد عنه.


>يتوقع علماء الفلك لمواليد برج العذراء اليوم، تناغم ومصالحة ممكنة ومغامرة رومانسية أو تعارف خلال سفر أو رحلة عمل أو مؤتمر، تكون الظروف مؤاتية للقيام برحلة شهر عسل جديد وذلك للتخفيف من الضغوط اليومية، تعدل فى برنامجك اليومى لتطمئن إلى راحة حبيبك وتكون مشتاقًا لقضاء الوقت معه وللترفيه عن نفسك بالقرب منه.

وعلى الصعيد العملى والمهنى ينتظر مواليد برج العذراء، اليوم سيشهد مرورك بـ20 محطة مهمة، تجعلك تلتهى عن أمورك الشخصية بأوضاع مهنية أو تطورات مالية تحصل فى هذا اليوم، وهو فرصة جيدة لاستعادة أموال قديمة تساعدك على حل عدد من المشكلات المالية التى قد مررت بها سابقًا.

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مصر 365

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