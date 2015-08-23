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حظك اليوم برج الأسد الأحد 2015/8/23

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حظك اليوم برج الأسد الأحد 2015/8/23 حظك اليوم برج الأسد الأحد 2015/8/23
قد يبدأ اليوم لمواليد برج الأسد بأحداث بطيئة ويتحسن بتقدم اليوم، أجواء إيجابية تطرق حياتك الخاصة،ربما تعارض شخصًا ما اليوم بسبب اختلاف وجهات النظر بينكما، تذكر أن الأيام الماضية ليست الأفضل دائمًا.

ويكون مواليد برج الأسد اليوم أكثر وضوحًا وموضوعية حول المسائل الشخصية، لذلك يمكنك تسوية الخلافات أو التوصل إلى قرار جذرى، وأعد ترتيب أولوياتك كى تنجز مهامك بالفترة المطلوبة.


>يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الأسد اليوم من الناحية المهنية عاونًا مع فئات جديدة وتبدّلاً لبعض الأوضاع بحيث تضع حدًّا لشراكة أو لتعاون قديم، كما أنه يجب عليك اللجوء إلى الاسترخاء، فإخلاصك وولاؤك لعملك يجعلك تحت ضغط شديد وكبير للغاية.

ومن الناحية العاطفية ينفتح أمام مواليد برج الأسد الأبواب وربما يخرجون من مرحلة العزوبية، حيث تدعمك التأثيرات الفلكية بسبب وجود الشمس فى برج الأسد وتشجعك على تلبية الدعوات، وعلى الأرجح يلفت نظرك شخصًا مختلفًا عن محيطك تجد فيه خصالاً غامضة ترغب فى اكتشافها واختبارها.
>وأخيرًا من الناحية الصحية فيجب عليك الاهتمام جيدًا بجسدك، وعدم التعرض للضغط أو حمل أى أشياء ثقيلة، فأنت بحاجة كبيرة للراحة والهدوء.
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مصر 365

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