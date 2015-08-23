حظك اليوم برج الجدى الأحد 2015/8/23

تتركز اهتمام مواليد برج الجدى اليوم على أمور تتعلق بالماديات والطاقة، والإرادة، والشجاعة، حاول أن تقوم بتوجيه الطاقة الإيجابية المتوفرة فيك اليوم من أجل اتخاذ إجراءات حاسمة أو قوية فى حالات تتعلق بالعمل.

اليوم لا تبدو قادرًا على إنجاز أى شىء، ولكن لا تدع ذلك يرجعك كثيرًا للخلف،إذا استمررت فى العمل بثبات، سوف تكتشف النجاح مرة أخرى، الوضع مشابه فى حياتك الخاصة، مع شريك حياتك وأيضًا مع الأصدقاء. ابحث عن الحلول للتناقضات وسوء التفاهم من خلال التواصل الهادف. يشكل التوتر خطرًا على صحتك، فابحث عن خط وسط بين الاسترخاء والنشاط.

>يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الجدى اليوم من الناحية العاطفية أن الحبيب سيكون سببًا فى نجاح مشروعات التى تخطط لها والتى سبق أن أعددت لها بدقة متناهية، حاول فى ذلك اليوم أن تتمتع بالهدوء حتى تجعل العلاقة بينك وبين حبيبك تعود إلى قوتها من جديد.

ومن الناحية العملية ينصح علماء الفلك بالتفكير كثيرًا قبل خوض أى مواجهة معك فى العمل، لتحقق الكثير من النجاحات خصوصًا أنك تتمتع بخلو ذهنى وراحة بال غير مسبوقة.