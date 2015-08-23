أخبار عاجلة

بالفيديو.. محمد أبو حامد: «المعاشات» أكبر أزمة ورثها النظام الحالي -
خلال لقائها السيسي..لاجارد تشيد بالتقدم في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي -
محافظة أسوان تبحث حلول مشكلة المياه الجوفية بأساليب علمية -
فيديو| لهذه الأسباب يرفض حازم إمام الترشح لرئاسة الزمالك حاليا -
بالفيديو.. حازم إمام عن تصريحات شيكابالا: «بعد أيه؟» -
صورة وخبر: طفلة سورية ترفع لافتة "أريد قناعًا" بعد الهجوم الكيميائي -
مساء dmc - حلقة الأربعاء 5-4-2017 مع أسامة كمال "زيارة تاريخية للرئيس السيسي" و"أزمة أصحاب المعاشات" -
بالفيديو| كريم حسن شحاتة: «أي مدرب هييجي الزمالك مش هينجح» -
بالفيديو.. حازم إمام: أرفض استمرار هذا اللاعب مع الزمالك -
بالفيديو.. شيكابالا: تُوجنا بالسوبر بسبب دعوات الجماهير -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم
  5. مصر 365

حظك اليوم برج الجدى الأحد 2015/8/23

Google+ Print
حظك اليوم برج الجدى الأحد 2015/8/23 حظك اليوم برج الجدى الأحد 2015/8/23
تتركز اهتمام مواليد برج الجدى اليوم على أمور تتعلق بالماديات والطاقة، والإرادة، والشجاعة، حاول أن تقوم بتوجيه الطاقة الإيجابية المتوفرة فيك اليوم من أجل اتخاذ إجراءات حاسمة أو قوية فى حالات تتعلق بالعمل.

اليوم لا تبدو قادرًا على إنجاز أى شىء، ولكن لا تدع ذلك يرجعك كثيرًا للخلف،إذا استمررت فى العمل بثبات، سوف تكتشف النجاح مرة أخرى، الوضع مشابه فى حياتك الخاصة، مع شريك حياتك وأيضًا مع الأصدقاء. ابحث عن الحلول للتناقضات وسوء التفاهم من خلال التواصل الهادف. يشكل التوتر خطرًا على صحتك، فابحث عن خط وسط بين الاسترخاء والنشاط.


>يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الجدى اليوم من الناحية العاطفية أن الحبيب سيكون سببًا فى نجاح مشروعات التى تخطط لها والتى سبق أن أعددت لها بدقة متناهية، حاول فى ذلك اليوم أن تتمتع بالهدوء حتى تجعل العلاقة بينك وبين حبيبك تعود إلى قوتها من جديد.

ومن الناحية العملية ينصح علماء الفلك بالتفكير كثيرًا قبل خوض أى مواجهة معك فى العمل، لتحقق الكثير من النجاحات خصوصًا أنك تتمتع بخلو ذهنى وراحة بال غير مسبوقة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الدلو الخميس 6/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو الخميس 6/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الخميس 6/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الخميس 6/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الخميس 6/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الخميس 6/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الخميس 6/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الخميس 6/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى