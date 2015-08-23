حظك اليوم برج الحوت الأحد 2015/8/23

يميل اليوم مواليد برج الحوت إلى التصرف بعصبية شديدة فى كل ما يخص أمور حياته اليومية، ويخرج فى كثير من الأوقات عن شعوره وينفد صبره، وذلك على عكس طبيعته، فهذا البرج هو أكثر الأبراج تمتعًا بالصبر وطول البال، وهدوء الأعصاب والثبات النفسى والانفعالى.

وربما يعود ذلك إلى أن مواليد برج الحوت يشعرون بأنهم يفتقدون اليوم الحافز النفسى الذى يجعل حياتهم أكثر متعة، وفى مثل تلك الأوقات تحتاج إلى دعم الأصدقاء والأقارب، وكل من تشعر معهم بالراحة والسعادة، كما أنك تحتاج أن تفكر خارج الصندوق وترى الأمور بشكل مختلف ومنظور آخر غير الذى اعتد عليه.

>يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الحوت اليوم من الناحية المادية فأنت شخص كريم وسخى وتحب الصرف وشراء الأشياء لك ولمن حولك، لذا أنت دائمًا تعانى من حالة نقصان الأموال ولكنك دائما ما ترزق بكثير من الأموال حتى تصرف فى مسائرها.

وعن حالتك الاجتماعية فأنها جيدة جدًا اليوم فأنت تحاول التقرب من كل من تعرفهم والاستمتاع بالوقت معهم.

وعن الحالة العاطفية إنك شخص رومانسى وتحب الرومانسية ولكنك ترفض أن تعترف بذلك أو تفصح عنه لمن حولك، ولمن أنت تقع بغرامه وتحبه بشدة.

>وعن الحياة العملية فإنها بوضع جيد ومستقر وتسير الأمور فيها بشكل سليم، ويعود ذلك إلى رفضك لأى شىء يؤثر عليها.