حظك اليوم برج الثور الأحد 2015/8/23

يعانى مواليد برج الثور اليوم من مشكلة فى التركيز على المهام اليومية فالأمور تسير على ما يرام، فلديك شعور كبير بالإحباط، لكن لا تستسلم لليأس.

حاول القيام بأفضل ما عندك لتحقيق بعض النجاحات المحدودة حتى تستعيد هدوئك وتصبح أكثر ثقة، كما تحتاج اليوم أن تكون بصحبة الأشخاص الذين ترتاح وتثق بهم.

ينتاب مواليد برج الثور اليوم حالة من الفضول فى معرفة كل الأشياء رغم تعارض هذا مع آرائك.

>يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الثور اليوم من الناحية العاطفية فهى فاستقرار كبير مع الحبيب فأنت تحاول جاهدًا إسعاده، بالإضافة إلى تبادله نفس الشعور تجاهك مع يجعل علاقتكم جيدة، كما أن يتحالف المشترى والزهرة يدعمك فى العلاقة عاطفية كانت أم عائلية قد تتبدل نظرتك إلى بعض الأمور ويأتيك حدسك بأجوبة لم تحلم بها لا تخف من مصارحة الحبيب والتعمق فى العلاقة وللتقرب منه فلا تسمح لأى رادع بإبعادك عن هدفك خذ المبادرة لأن الأجواء الفلكية داعمة للتواصل والتقارب فكن جريئًا وعبر عن مشاعرك.

وعلى المستوى المهنى تستقبل الأخبار السعيدة فى عملك، نتيجة أفكارك الجديدة التى تعمل عليها بشكل مثالى، ولكن احذر المجازفات فأنت قليل الحظ هذه الفترة.

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