أخبار عاجلة

بالفيديو.. محمد أبو حامد: «المعاشات» أكبر أزمة ورثها النظام الحالي -
خلال لقائها السيسي..لاجارد تشيد بالتقدم في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي -
محافظة أسوان تبحث حلول مشكلة المياه الجوفية بأساليب علمية -
فيديو| لهذه الأسباب يرفض حازم إمام الترشح لرئاسة الزمالك حاليا -
بالفيديو.. حازم إمام عن تصريحات شيكابالا: «بعد أيه؟» -
صورة وخبر: طفلة سورية ترفع لافتة "أريد قناعًا" بعد الهجوم الكيميائي -
مساء dmc - حلقة الأربعاء 5-4-2017 مع أسامة كمال "زيارة تاريخية للرئيس السيسي" و"أزمة أصحاب المعاشات" -
بالفيديو| كريم حسن شحاتة: «أي مدرب هييجي الزمالك مش هينجح» -
بالفيديو.. حازم إمام: أرفض استمرار هذا اللاعب مع الزمالك -
بالفيديو.. شيكابالا: تُوجنا بالسوبر بسبب دعوات الجماهير -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم
  5. مصر 365

حظك اليوم برج السرطان الأحد 2015/8/23

Google+ Print
حظك اليوم برج السرطان الأحد 2015/8/23 حظك اليوم برج السرطان الأحد 2015/8/23
ربما يواجه مواليد بعض التحديات والعراقيل الصعبة قد يتواجد من يعمل ضدك أو يسبب مضايقات بتواجده بالمكان، وذلك سعيًا للإخلال بتوازنك، بالتالى يجب الأخذ بعين الاعتبار أقل تأثير سلبى قد يكون لتلك العوائق العابرة على مسار حياتك فى حالة ما إذا قررت تجاهلها بكل بساطة.

قد يواجه مواليد برج السرطان يومًا يميل إلى الكآبة بعض الشىء ولكنه سينتهى مع حلول فترة المساء، ويجب المحاولة على عدم أخذ الأمور بجدية شديدة حتى لا تتأزم.


>يتوقع علماء الفلك لمواليد برج السرطان من الناحية العاطفية سير الأمور مع الحبيب بشكل رائع وذلك يعود بشكل رئيسى إلى مزاجك الرصين وطباعك المرنة، تتقبل أفكاره وملاحظاته حتى لو كانت هذه الأخيرة قاسية أحيانًا، لا تؤثر فيك الضغوط فأنت تتمتع حاليًّا بحماية فلكية تعزز الثقة بالنفس وتقوّى المعنويات، وتكون أنت بالتالى مصدر الدّعم والثبات فى هذه العلاقة.

أما من الناحية المهنية فلديك معنويات وطاقة إيجابية كبيرة ترفع منسوب حماستك وقدر يؤدى إلى التهور فى بعض الأحيان، ولكن هناك تطورات إيجابية تدعم موقفك فى العمل.

أما على المستوى الصحى فيجب على مواليد برج السرطان تجنب البدانة واتباع نظام صحى جيد، والكف عن العادات الغذائية غير السليمة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الدلو الخميس 6/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو الخميس 6/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الخميس 6/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الخميس 6/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الخميس 6/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الخميس 6/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الخميس 6/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الخميس 6/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى