حظك اليوم برج السرطان الأحد 2015/8/23

ربما يواجه مواليد برج السرطان بعض التحديات والعراقيل الصعبة قد يتواجد من يعمل ضدك أو يسبب مضايقات بتواجده بالمكان، وذلك سعيًا للإخلال بتوازنك، بالتالى يجب الأخذ بعين الاعتبار أقل تأثير سلبى قد يكون لتلك العوائق العابرة على مسار حياتك فى حالة ما إذا قررت تجاهلها بكل بساطة.

قد يواجه مواليد برج السرطان يومًا يميل إلى الكآبة بعض الشىء ولكنه سينتهى مع حلول فترة المساء، ويجب المحاولة على عدم أخذ الأمور بجدية شديدة حتى لا تتأزم.

>يتوقع علماء الفلك لمواليد برج السرطان من الناحية العاطفية سير الأمور مع الحبيب بشكل رائع وذلك يعود بشكل رئيسى إلى مزاجك الرصين وطباعك المرنة، تتقبل أفكاره وملاحظاته حتى لو كانت هذه الأخيرة قاسية أحيانًا، لا تؤثر فيك الضغوط فأنت تتمتع حاليًّا بحماية فلكية تعزز الثقة بالنفس وتقوّى المعنويات، وتكون أنت بالتالى مصدر الدّعم والثبات فى هذه العلاقة.

أما من الناحية المهنية فلديك معنويات وطاقة إيجابية كبيرة ترفع منسوب حماستك وقدر يؤدى إلى التهور فى بعض الأحيان، ولكن هناك تطورات إيجابية تدعم موقفك فى العمل.

أما على المستوى الصحى فيجب على مواليد برج السرطان تجنب البدانة واتباع نظام صحى جيد، والكف عن العادات الغذائية غير السليمة.