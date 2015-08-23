حظك اليوم برج الميزان الأحد 2015/8/23

يجب على مواليد برج الميزان اليوم أن يتسع صدرهم لكل الانتقادات الموجهة لهم اليوم، وأن يكونوا أكثر تقبلاً لها، كما يجب عليهم أن يتعلموا من أخطائهم ويستمعوا إلى نصائح الآخرين، فمواليد ذلك البرج دائمًا ما يظنون أن من ينتقدهم ما هو إلى حاقد أو كاره، ولا يقبلون الاستماع إلى النصيحة.>يعيش برج الميزان حالة من النشاط المستمر فى حياته العملية حيث إنه يحب الخيال والإلهام والرغبة فى التجديد والهروب من الروتين.

وعن حياته العاطفية فإنه يعيش حالة من النوستالجيا أو الحنين إلى الماضى، ويبحث عن علاقات الحب السابقة والتى انتهت.

وعن الحالة المادية فإن مواليد برج الميزان يواجهون بعض التحديات والصعوبات فيتطلب منك الصبر فهى فترة مؤقتة وسوف تنتهى.

ومن الناحية الاجتماعية فإنك لا تشعر بالوحدة ولكنك تبتعد فى بعض الأحيان عن الناس، انتظر اليوم مفاجئة من اقاربك وعائلتك تعيد إليك السرور والفرحة من جديد.

وعن الحالة المزاجية فإنها ليست على ما يرام ويعود ذلك إلى رفضك للانتقادات الموجه لك وتزمتك قى طريقة تفكيرك، والتزامك بزاوية واحدة فى الإطلاع إلى العالم الخارجى.

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