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حظك اليوم برج العقرب الأحد 2015/8/23

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حظك اليوم برج العقرب الأحد 2015/8/23 حظك اليوم برج العقرب الأحد 2015/8/23
على الرغم من أن كل شىء كان يسير بسلاسة من قبل، يقف شيء أو شخص ما فى طريق مواليد ، فحدد مقدار القوة التى تحتاجها للتغلب على هذه العقبات أو ما إذا كان من الأفضل تجاهلها ببساطة، الآن يجب أن تستخدم قوتك بحكمة، لا تسيء استخدام طاقتك وقدرتك على الاحتمال.

ستشعر بالارتياح عند مشاركة مشاكلك مع شخص تعلم أنه يمكنك أن تثق به وأنه سوف يساعدك، الانتظار غالبًا مثمر، ولهذا لا يفضل الاندفاع نحو علاقة جديدة ما لم تكن متأكدًا 100%.


>يتوقع علماء الفلك لمواليد برج العقرب اليوم نجاحًا غير مسبوق، وقد تستقبل ترقية أو مكافأة، كما يجب عليك أن تعرف كيف تكون أكثر تنظيمًا كى تعرف كيف تتعامل مع أمور العمل.

وعلى الصعيد العاطفى قد يقابل مواليد برج العقرب نتائج إيجابية لعلاقة سابقة تبعد القلق وتتخطى بعض العقبات بسرعة قياسية، فأنت لديك القدرة على فعل ذلك من أجل علاقة أفضل مع شريك الحياة، فحاول أن تكون هادئًا قدر الإمكان.

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مصر 365

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