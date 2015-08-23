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حظك اليوم برج الدلو الأحد 2015/8/23

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حظك اليوم برج الدلو الأحد 2015/8/23 حظك اليوم برج الدلو الأحد 2015/8/23
بالرغم من أن مواليد يحبون الاستماع إلى الأشخاص ومعرفة كل ما هو جديد عن المقربين لهم أو حتى المعارف السطحيين، إلا أنهم يقررون اليوم الابتعاد عن كل الناس والمعارف، ويفضلون العزلة دون سبب واضح أو محدد.

كما أنهم يشعرون بملل وضيق ويعود ذلك إلى إهمالهم لأنفسهم فترة طويلة والاهتمام بتفاصيل الناس ونسيانهم تفاصيل حياتهم، لذا يتجه عدد كبير من مواليد الدلو إلى الاهتمام بأنفسهم "هيدلعوا نفسهم"، وربما يكون هذا هو أفضل الحلول فى تلك الحالة، حتى يخرجوا من تلك العزلة فى أسرع وقت ممكن، كما أن ذلك الاهتمام هو بمثابة الدفعة إلى الأمام والعودة إلى ممارسة حياتهم الطبيعية اليومية.

ومع انتهاء تلك العزلة يقرر مواليد برج الدلو إلى الاتجاه لأحد الأشخاص المقربين والذين يسيقون برأيهم أو يكبرونهم سنًا، وذلك لسماع النصيحة ومعرفة ما هو أكثر الطرق صحة حتى يسلكونها.


>توقع علماء الفلك لمواليد برج الدلو اليوم من الناحية المادية بعض التحديات والصعوبات فيتطلب منك الصبر فهى فترة مؤقتة وسوف تنتهى.

وعن الحالة العاطفية والحب، فقد تتأزم علاقتك مع حبيبك/حبيبتك وذلك لأنك تريد الفصل عن العالم الخارجى بأكمل، والابتعاد عن أى تفاصيل خارج حياتك.

وعن الناحية العالمية فإنك أيضًا تقرر الابتعاد عن تفاصيل العمل المرهقة، ويتجه الكثير من مواليد الدلو إلى الإجازات والسفر.

ومن الناحية الاجتماعية فإنك تقوم بعملية فصل ذاتى عن المجتمع أكمله وتأخذ قسطًا من الراحة النفسية والمزاجية.

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مصر 365

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