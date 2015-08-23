حظك اليوم برج الحمل الأحد 2015/8/23

يعيش برج الحمل اليوم حالة من الصدمة ويعود ذلك إلى بعض المعلومات الخاصة به من خلال أشخاص ليسوا مقربين، كما أن كثيرًا منهم يعطيه النصيحة فى التصرف وإدارة حياته، الشىء الذى يكرهه مواليد برج الحمل، يجعلهم يرفضون الاستماع إلى أى نصيحة أخرى أو حتى التحدث فى أى شىء جاد.>ويذهب مواليد برج الحمل إلى أصدقائه المقربين لقضاء وقت الفراغ والاستمتاع ولكنه يجدهم يتحدثون بنفس الأمور ويعطون نفس الأوامر ما يجعله يبتعد عنهم ويأخذ قسطًا من التفكير فى إن كانت تلك الآراء صحيحة أم لا، ولكنه يأبى الاعتراف بأى من تلك الحقائق.>يحاول مواليد برج الحمل تصحيح مسارات حياتهم الشخصية والاجتماعية ولكنهم يفشلون اليوم، ومن ثم يراجعون حساباتهم ويكتشفون نقاط الضعف ويرفضون الاعتراف بها.

وعن الحالة العملية فإنهم يتفوقون اليوم على أنفسهم فى تقديم أعمالهم بشكل جيد ومميز وبه حالة من الإبداع والابتكار.

وعن الحالة العاطفية فإنه يلجأ إلى حبيبه/ حبيبته فى آخر اليوم حتى يهون ما بنفسه، وغالبًا ما سيجد الحل والراحة.

>وعن الحالة المالية فإنه لا يجد أى مشاكل تخص المادة والأموال بل إنه يعيش حياة الرفهية اليوم.

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