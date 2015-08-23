حظك اليوم الأحد 2015/8/23

حظك اليوم لبرج الحمل ليوم الأحد 2015/8/23

>يعيش برج الحمل اليوم حالة من الصدمة ويعود ذلك إلى بعض المعلومات الخاصة به من خلال أشخاص ليسوا مقربين، كما أن كثيرًا منهم يعطيه النصيحة فى التصرف وإدارة حياته، الشىء الذى يكرهه مواليد برج الحمل، يجعلهم يرفضون الاستماع إلى أى نصيحة أخرى أو حتى التحدث فى أى شىء جاد.

ويذهب مواليد برج الحمل إلى أصدقائه المقربين لقضاء وقت الفراغ والاستمتاع ولكنه يجدهم يتحدثون بنفس الأمور ويعطون نفس الأوامر ما يجعله يبتعد عنهم ويأخذ قسطًا من التفكير فى إن كانت تلك الآراء صحيحة أم لا، ولكنه يأبى الاعتراف بأى من تلك الحقائق.

توقعات علماء الفلك لمواليد برج الحمل

>يحاول مواليد برج الحمل تصحيح مسارات حياتهم الشخصية والاجتماعية ولكنهم يفشلون اليوم، ومن ثم يراجعون حساباتهم ويكتشفون نقاط الضعف ويرفضون الاعتراف بها.

وعن الحالة العملية فإنهم يتفوقون اليوم على أنفسهم فى تقديم أعمالهم بشكل جيد ومميز وبه حالة من الإبداع والابتكار.

وعن الحالة العاطفية فإنه يلجأ إلى حبيبه/ حبيبته فى آخر اليوم حتى يهون ما بنفسه، وغالبًا ما سيجد الحل والراحة.

>وعن الحالة المالية فإنه لا يجد أى مشاكل تخص المادة والأموال بل إنه يعيش حياة الرفهية اليوم.

حظك اليوم لبرج الثور الأحد 2015/8/23

>يعانى مواليد برج الثور اليوم من مشكلة فى التركيز على المهام اليومية فالأمور تسير على ما يرام، فلديك شعور كبير بالإحباط، لكن لا تستسلم لليأس.

حاول القيام بأفضل ما عندك لتحقيق بعض النجاحات المحدودة حتى تستعيد هدوئك وتصبح أكثر ثقة، كما تحتاج اليوم أن تكون بصحبة الأشخاص الذين ترتاح وتثق بهم.

ينتاب مواليد برج الثور اليوم حالة من الفضول فى معرفة كل الأشياء رغم تعارض هذا مع آرائك.

توقعات علماء الفلك لمواليد برج الثور اليوم

حظك اليوم لبرج الجوزاء الأحد 2015/8/23

>يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الثور اليوم من الناحية العاطفية فهى فاستقرار كبير مع الحبيب فأنت تحاول جاهدًا إسعاده، بالإضافة إلى تبادله نفس الشعور تجاهك مع يجعل علاقتكم جيدة، كما أن يتحالف المشترى والزهرة يدعمك فى العلاقة عاطفية كانت أم عائلية قد تتبدل نظرتك إلى بعض الأمور ويأتيك حدسك بأجوبة لم تحلم بها لا تخف من مصارحة الحبيب والتعمق فى العلاقة وللتقرب منه فلا تسمح لأى رادع بإبعادك عن هدفك خذ المبادرة لأن الأجواء الفلكية داعمة للتواصل والتقارب فكن جريئًا وعبر عن مشاعرك.>وعلى المستوى المهنى تستقبل الأخبار السعيدة فى عملك، نتيجة أفكارك الجديدة التى تعمل عليها بشكل مثالى، ولكن احذر المجازفات فأنت قليل الحظ هذه الفترة.>يعيش مواليد برج الجوزاء اليوم حالة لا يحسد عليها وسط بقية الأبراج، فيعانى حالة من نوبات الاكتئاب الشديد، والانخفاض الحاد فى المعنويات، كما يتراجع الحس الفكاهى الذى اعتاد عليه الجميع من ذلك البرج الذى يمتاز بنشر البهجة والسعادة والفرح فى أى مكان يحل عليه.

وعلى الرغم من كل ذلك فإن أصحاب ذلك البرج قادرون دائمًا على إخراج كل ما هو فيه إبداع والتجديد، كما أنهم يعملون فى عز الأزمات، لذا فإنهم يعيشون حياة عملية جيدة اليوم.

كما يرفع الجوزائيون اليوم شعار فلنعمل فى صمت فهم يفضلون الانفصال والانعزال عن الأصدقاء والمعارف.

توقعات علماء الفلك لمواليد برج الجوزاء اليوم

>يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الجوزاء من الناحية العاطفية فمواليد برج الجوزاء يمرون بأسبوع ليس سهلا لأن الظروف متناقضة وضاغطة وهنا يترتب عليك معرفة التنسيق جيدًا بين الواجبات وتحديد الأولويات لا شك فى أنك تعلم أن المواقف العنيدة تسيء إلى الروابط العاطفية وغيرها.

ومن الناحية المهنية يجب التفكير بطريقة إيجابية لأنك فى هذا اليوم سوف تحظى بحظوظ كثيرة وثقة كبيرة من قبل رؤسائك فى العمل وثقتهم تعطيك قوة الدفع للنجاح واستكمال أفكار الناجحة فى العمل.

حظك اليوم لبرج السرطان الأحد 2015/8/23

>ربما يواجه مواليد برج السرطان بعض التحديات والعراقيل الصعبة قد يتواجد من يعمل ضدك أو يسبب مضايقات بتواجده بالمكان، وذلك سعيًا للإخلال بتوازنك، بالتالى يجب الأخذ بعين الاعتبار أقل تأثير سلبى قد يكون لتلك العوائق العابرة على مسار حياتك فى حالة ما إذا قررت تجاهلها بكل بساطة.

قد يواجه مواليد برج السرطان يومًا يميل إلى الكآبة بعض الشىء ولكنه سينتهى مع حلول فترة المساء، ويجب المحاولة على عدم أخذ الأمور بجدية شديدة حتى لا تتأزم.

توقعات علماء الفلك لمواليد برج السرطان اليوم

>يتوقع علماء الفلك لمواليد برج السرطان من الناحية العاطفية سير الأمور مع الحبيب بشكل رائع وذلك يعود بشكل رئيسى إلى مزاجك الرصين وطباعك المرنة، تتقبل أفكاره وملاحظاته حتى لو كانت هذه الأخيرة قاسية أحيانًا، لا تؤثر فيك الضغوط فأنت تتمتع حاليًّا بحماية فلكية تعزز الثقة بالنفس وتقوّى المعنويات، وتكون أنت بالتالى مصدر الدّعم والثبات فى هذه العلاقة.

أما من الناحية المهنية فلديك معنويات وطاقة إيجابية كبيرة ترفع منسوب حماستك وقدر يؤدى إلى التهور فى بعض الأحيان، ولكن هناك تطورات إيجابية تدعم موقفك فى العمل.

أما على المستوى الصحى فيجب على مواليد برج السرطان تجنب البدانة واتباع نظام صحى جيد، والكف عن العادات الغذائية غير السليمة.

حظك اليوم لبرج الأسد الأحد 2015/8/23

>قد يبدأ اليوم لمواليد برج الأسد بأحداث بطيئة ويتحسن بتقدم اليوم، أجواء إيجابية تطرق حياتك الخاصة،ربما تعارض شخصًا ما اليوم بسبب اختلاف وجهات النظر بينكما، تذكر أن الأيام الماضية ليست الأفضل دائمًا.

ويكون مواليد برج الأسد اليوم أكثر وضوحًا وموضوعية حول المسائل الشخصية، لذلك يمكنك تسوية الخلافات أو التوصل إلى قرار جذرى، وأعد ترتيب أولوياتك كى تنجز مهامك بالفترة المطلوبة.

توقعات علماء الفلك لمواليد برج الأسد اليوم

>يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الأسد اليوم من الناحية المهنية عاونًا مع فئات جديدة وتبدّلاً لبعض الأوضاع بحيث تضع حدًّا لشراكة أو لتعاون قديم، كما أنه يجب عليك اللجوء إلى الاسترخاء، فإخلاصك وولاؤك لعملك يجعلك تحت ضغط شديد وكبير للغاية.

ومن الناحية العاطفية ينفتح أمام مواليد برج الأسد الأبواب وربما يخرجون من مرحلة العزوبية، حيث تدعمك التأثيرات الفلكية بسبب وجود الشمس فى برج الأسد وتشجعك على تلبية الدعوات، وعلى الأرجح يلفت نظرك شخصًا مختلفًا عن محيطك تجد فيه خصالاً غامضة ترغب فى اكتشافها واختبارها.

وأخيرًا من الناحية الصحية فيجب عليك الاهتمام جيدًا بجسدك، وعدم التعرض للضغط أو حمل أى أشياء ثقيلة، فأنت بحاجة كبيرة للراحة والهدوء.

حظك اليوم لبرج العذراء الأحد 2015/8/23

>يقابل مواليد برج العذراء اليوم سعادة كبيرة، لم تتوقعها منذ فترة كبيرة، استغل الفرصة وعيد حساباتك فى كل الأمور العالقة، حاول التواصل مع ذويك لتشعر بالعاطفة دائمًا وكذلك فكرفى أخذ رحلة لزيارة الأصدقاء، أو الذهاب فى نزهة برفقة من تحب.

حاول تبادل المعلومات والأفكار والآراء يلعب دورًا مهمًا فى حياتك الآن، قد تستقبل محادثة مهمة مع شخص لديه موقف مختلف جدًا عنك يثير فيك الفضول لمعرفة المزيد عنه.

توقعات علماء الفلك لمواليد برج العذراء اليوم

>يتوقع علماء الفلك لمواليد برج العذراء اليوم، تناغم ومصالحة ممكنة ومغامرة رومانسية أو تعارف خلال سفر أو رحلة عمل أو مؤتمر، تكون الظروف مؤاتية للقيام برحلة شهر عسل جديد وذلك للتخفيف من الضغوط اليومية، تعدل فى برنامجك اليومى لتطمئن إلى راحة حبيبك وتكون مشتاقًا لقضاء الوقت معه وللترفيه عن نفسك بالقرب منه.

وعلى الصعيد العملى والمهنى ينتظر مواليد برج العذراء، اليوم سيشهد مرورك بـ20 محطة مهمة، تجعلك تلتهى عن أمورك الشخصية بأوضاع مهنية أو تطورات مالية تحصل فى هذا اليوم، وهو فرصة جيدة لاستعادة أموال قديمة تساعدك على حل عدد من المشكلات المالية التى قد مررت بها سابقًا.

حظك اليوم برج الميزان الأحد 2015/8/23

توقعات علماء الفلك لمواليد برج الميزان

>يجب على مواليد برج الميزان اليوم أن يتسع صدرهم لكل الانتقادات الموجهة لهم اليوم، وأن يكونوا أكثر تقبلاً لها، كما يجب عليهم أن يتعلموا من أخطائهم ويستمعوا إلى نصائح الآخرين، فمواليد ذلك البرج دائمًا ما يظنون أن من ينتقدهم ما هو إلى حاقد أو كاره، ولا يقبلون الاستماع إلى النصيحة.>يعيش برج الميزان حالة من النشاط المستمر فى حياته العملية حيث إنه يحب الخيال والإلهام والرغبة فى التجديد والهروب من الروتين.>وعن حياته العاطفية فإنه يعيش حالة من النوستالجيا أو الحنين إلى الماضى، ويبحث عن علاقات الحب السابقة والتى انتهت.>وعن الحالة المادية فإن مواليد برج الميزان يواجهون بعض التحديات والصعوبات فيتطلب منك الصبر فهى فترة مؤقتة وسوف تنتهى.

ومن الناحية الاجتماعية فإنك لا تشعر بالوحدة ولكنك تبتعد فى بعض الأحيان عن الناس، انتظر اليوم مفاجئة من اقاربك وعائلتك تعيد إليك السرور والفرحة من جديد.

وعن الحالة المزاجية فإنها ليست على ما يرام ويعود ذلك إلى رفضك للانتقادات الموجه لك وتزمتك قى طريقة تفكيرك، والتزامك بزاوية واحدة فى الإطلاع إلى العالم الخارجى.

حظك اليوم برج العقرب الأحد 2015/8/23

>على الرغم من أن كل شىء كان يسير بسلاسة من قبل، يقف شيء أو شخص ما فى طريق مواليد برج العقرب، فحدد مقدار القوة التى تحتاجها للتغلب على هذه العقبات أو ما إذا كان من الأفضل تجاهلها ببساطة، الآن يجب أن تستخدم قوتك بحكمة، لا تسيء استخدام طاقتك وقدرتك على الاحتمال.

ستشعر بالارتياح عند مشاركة مشاكلك مع شخص تعلم أنه يمكنك أن تثق به وأنه سوف يساعدك، الانتظار غالبًا مثمر، ولهذا لا يفضل الاندفاع نحو علاقة جديدة ما لم تكن متأكدًا 100%.

توقعات علماء الفلك لمواليد برج العقرب اليوم

>يتوقع علماء الفلك لمواليد برج العقرب اليوم نجاحًا غير مسبوق، وقد تستقبل ترقية أو مكافأة، كما يجب عليك أن تعرف كيف تكون أكثر تنظيمًا كى تعرف كيف تتعامل مع أمور العمل.

وعلى الصعيد العاطفى قد يقابل مواليد برج العقرب نتائج إيجابية لعلاقة سابقة تبعد القلق وتتخطى بعض العقبات بسرعة قياسية، فأنت لديك القدرة على فعل ذلك من أجل علاقة أفضل مع شريك الحياة، فحاول أن تكون هادئًا قدر الإمكان.

حظك اليوم برج القوس الأحد 2015/8/23

>لن يتمكن مواليد برج القوس اليوم من التركيز فى العمل الذى يتطلب الصبر، والاهتمام بالتفاصيل، كما يجب توخى الحذر حتى لا تدخل فى مشروعات كثيرة مختلفة وترهق نفسك، إذا حدث ذلك، فسوف تواجه الكثير من المهام غير التامة التى قد تصبح التزامًا عليك.

ورغم المشكلات التى عانى منها مواليد برج القوس الفترة الماضية كثيرًا من المشكلات والتى جعلتك تتعرض للضغط النفسى والعصبى، إلا أن اليوم ستتغير حياتك إلى الأفضل.

توقعات علماء الفلك لمواليد برج القوس اليوم

>يتوقع علماء الفلك لمواليد برج القوس اليوم من الناحية العاطفية أنهم يسيرون على درب جيد، ويؤكدون عدم القلق من الفراغ فى حياتك، تسعى وراء كل ما هو الأفضل، بحيث يسلّط الزهرة الضوء على جدوى العلاقة وأهميتها فى حياتك، أما العلاقة المتينة فهى فى طور التجدّد حاليًّا، وحان الوقت للتخلّص من كل الشوائب التى تؤثّر فيها سلبًا وللاستثمار فى تعزيز الروابط بين الأحبّاء ولا سيما رابط الثقة والاحترام. كارمن شماس إنها افضل استثمار بالنسبة اليك حاليًّا.

وعلى الصعيد العملى والمهنى فسيتخلص مواليد برج القوس اليوم ستتخلص من ضغوط قليلة من العمل، وعليك أخذ عدد من الأيام كإجازة والسفر إلى مكان هادئ ويفضل الشواطئ حتى تعيد تنظم أوراقك وتتخلص من كل الأعباء التى تفوق طاقتك، وتعمل على استغلال طاقتك بشكل خاطئ.

حظك اليوم برج الجدى الأحد 2015/8/23

>تتركز اهتمام مواليد برج الجدى اليوم على أمور تتعلق بالماديات والطاقة، والإرادة، والشجاعة، حاول أن تقوم بتوجيه الطاقة الإيجابية المتوفرة فيك اليوم من أجل اتخاذ إجراءات حاسمة أو قوية فى حالات تتعلق بالعمل.

اليوم لا تبدو قادرًا على إنجاز أى شىء، ولكن لا تدع ذلك يرجعك كثيرًا للخلف،إذا استمررت فى العمل بثبات، سوف تكتشف النجاح مرة أخرى، الوضع مشابه فى حياتك الخاصة، مع شريك حياتك وأيضًا مع الأصدقاء. ابحث عن الحلول للتناقضات وسوء التفاهم من خلال التواصل الهادف. يشكل التوتر خطرًا على صحتك، فابحث عن خط وسط بين الاسترخاء والنشاط.

توقعات علماء الفلك لمواليد برج الجدى اليوم

>يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الجدى اليوم من الناحية العاطفية أن الحبيب سيكون سببًا فى نجاح مشروعات التى تخطط لها والتى سبق أن أعددت لها بدقة متناهية، حاول فى ذلك اليوم أن تتمتع بالهدوء حتى تجعل العلاقة بينك وبين حبيبك تعود إلى قوتها من جديد.

ومن الناحية العملية ينصح علماء الفلك بالتفكير كثيرًا قبل خوض أى مواجهة معك فى العمل، لتحقق الكثير من النجاحات خصوصًا أنك تتمتع بخلو ذهنى وراحة بال غير مسبوقة.

حظك اليوم برج الدلو الأحد 2015/8/23

>بالرغم من أن مواليد برج الدلو يحبون الاستماع إلى الأشخاص ومعرفة كل ما هو جديد عن المقربين لهم أو حتى المعارف السطحيين، إلا أنهم يقررون اليوم الابتعاد عن كل الناس والمعارف، ويفضلون العزلة دون سبب واضح أو محدد.

كما أنهم يشعرون بملل وضيق ويعود ذلك إلى إهمالهم لأنفسهم فترة طويلة والاهتمام بتفاصيل الناس ونسيانهم تفاصيل حياتهم، لذا يتجه عدد كبير من مواليد الدلو إلى الاهتمام بأنفسهم "هيدلعوا نفسهم"، وربما يكون هذا هو أفضل الحلول فى تلك الحالة، حتى يخرجوا من تلك العزلة فى أسرع وقت ممكن، كما أن ذلك الاهتمام هو بمثابة الدفعة إلى الأمام والعودة إلى ممارسة حياتهم الطبيعية اليومية.

ومع انتهاء تلك العزلة يقرر مواليد برج الدلو إلى الاتجاه لأحد الأشخاص المقربين والذين يسيقون برأيهم أو يكبرونهم سنًا، وذلك لسماع النصيحة ومعرفة ما هو أكثر الطرق صحة حتى يسلكونها.

توقعات علماء الفلك لمواليد برج الدلو اليوم

>توقع علماء الفلك لمواليد برج الدلو اليوم من الناحية المادية بعض التحديات والصعوبات فيتطلب منك الصبر فهى فترة مؤقتة وسوف تنتهى.

وعن الحالة العاطفية والحب، فقد تتأزم علاقتك مع حبيبك/حبيبتك وذلك لأنك تريد الفصل عن العالم الخارجى بأكمل، والابتعاد عن أى تفاصيل خارج حياتك.

وعن الناحية العالمية فإنك أيضًا تقرر الابتعاد عن تفاصيل العمل المرهقة، ويتجه الكثير من مواليد الدلو إلى الإجازات والسفر.

ومن الناحية الاجتماعية فإنك تقوم بعملية فصل ذاتى عن المجتمع أكمله وتأخذ قسطًا من الراحة النفسية والمزاجية.

حظك اليوم برج الحوت الأحد 2015/8/23

>يميل اليوم مواليد برج الحوت إلى التصرف بعصبية شديدة فى كل ما يخص أمور حياته اليومية، ويخرج فى كثير من الأوقات عن شعوره وينفد صبره، وذلك على عكس طبيعته، فهذا البرج هو أكثر الأبراج تمتعًا بالصبر وطول البال، وهدوء الأعصاب والثبات النفسى والانفعالى.

وربما يعود ذلك إلى أن مواليد برج الحوت يشعرون بأنهم يفتقدون اليوم الحافز النفسى الذى يجعل حياتهم أكثر متعة، وفى مثل تلك الأوقات تحتاج إلى دعم الأصدقاء والأقارب، وكل من تشعر معهم بالراحة والسعادة، كما أنك تحتاج أن تفكر خارج الصندوق وترى الأمور بشكل مختلف ومنظور آخر غير الذى اعتد عليه.

توقعات علماء الفلك لمواليد برج الحوت

>يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الحوت اليوم من الناحية المادية فأنت شخص كريم وسخى وتحب الصرف وشراء الأشياء لك ولمن حولك، لذا أنت دائمًا تعانى من حالة نقصان الأموال ولكنك دائما ما ترزق بكثير من الأموال حتى تصرف فى مسائرها.

وعن حالتك الاجتماعية فأنها جيدة جدًا اليوم فأنت تحاول التقرب من كل من تعرفهم والاستمتاع بالوقت معهم.

وعن الحالة العاطفية إنك شخص رومانسى وتحب الرومانسية ولكنك ترفض أن تعترف بذلك أو تفصح عنه لمن حولك، ولمن أنت تقع بغرامه وتحبه بشدة.

وعن الحياة العملية فإنها بوضع جيد ومستقر وتسير الأمور فيها بشكل سليم، ويعود ذلك إلى رفضك لأى شىء يؤثر عليها.

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