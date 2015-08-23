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وزيران لبنانيان يأسفان لاستخدام العنف مع المحتجين على أزمة النفايات

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وزيران لبنانيان يأسفان لاستخدام العنف مع المحتجين على أزمة النفايات وزيران لبنانيان يأسفان لاستخدام العنف مع المحتجين على أزمة النفايات
أعرب وزير التربية والتعليم اللبنانى إلياس بوصعب ممثل تكتل التغيير والإصلاح الذى يتزعمه العماد ميشال عون فى عن أسفه "لاستعمال وزير الداخلية اللبنانى نهاد المشنوق العنف بهذا الشكل"، على حد قوله، ضد المحتجين على أزمة النفايات.

ووصف بوصعب الذى دخل تياره فى نزاع سياسى مع تيار المستقبل الذى ينتمى إليه وزير الداخلية اللبناني- هذه الليلة بأنها ليلة سوداء فى تاريخ لبنان، وهذه القوة لم تستعمل مع داعش أو النصرة". حسب تعبيره.

وشدد على أنه "يجب محاسبة من يعطى الأوامر بقمع المتظاهرين"، وقال: "نرفض التضامن مع أى حكومة تقوم بهذه التصرفات".
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