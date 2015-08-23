انتشار القمامة أمام كلية التكنولوجية بالإسكندرية ومديرها يستغيث بالمحافظ

انتشرت أكوام القمامة أمام الكلية التكنولوجية بمنطقة "كامب شيزار" بالإسكندرية، وقيام عمال المحافظة والشركة المسئولة عن جمع القمامة بجمعها يومياً ووضعها بصندوق أمام الكلية، ما أدى إلى استياء الأهالى بالمنطقة والطلاب بالجامعة.

وقال الدكتور يوسف أبو زهو، مدير الكلية التكنولوجية بالإسكندرية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إنه خاطب عمال القمامة والمشرف عليهم بضرورة إزالة الصندوق الكبير وجميع أكياس القمامة من أمام البوابة الرئيسية للكلية ولكنهم رفضوا وتعنتوا فى وضع جميع القمامة بالمنطقة أمام الكلية.

وأضاف أنه يستغيث بهانى المسيرى محافظ الإسكندرية، لسرعة التعامل مع أكوام القمامة بالمنطقة وإزالتها من أمام المؤسسة التعليمية التى تؤذى الطلاب والأساتذة وتعيق حركة الدخول والخروج من البوابة الرئيسية للكلية.