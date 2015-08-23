"كهرباء الدقهلية": فصل التيار أثناء وجود "محلب" كان نقل تغذية وليس انقطاع

صرح المهندس العدل علي العدل جويلى، وكيل وزارة الكهرباء بالدقهلية، بأن ما حدث أثناء تواجد المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء بديوان عام محافظة الدقهلية ليس انقطاعا فى التيار الكهربائى، وإنما هو نقل تغذية قاعة الاجتماعات من شبكة المدينة إلى ماكينة الطوارئ لتأمين التيار الكهربائى ولم يكن عطلا فى الشبكة وأنه لم يستمر أكثر من دقيقة.

وأكد العدل، فى تصريحات صحفية، أن الكهرباء فى محافظة الدقهلية هذا العام شهدت تطورا كبيرا وزيادة فى الإنتاج تمكنت من خلاله مواجهة زيادة أحمال التى حدثت خلال الفترة الماضية أثناء الموجه الحارة، وأن الانقطاعات التى كانت تحدث تكون عبارة عن أعطال طارئة.

انقطاع الكهرباء عن مبنى محافظة الدقهلية فى حضور محلب ووزيرى الصحة والرى