دراسات هندسية بالتنسيق مع "الرى" لإنشاء حاجز أمواج بشاطئ بورسعيد

أكد الدكتور أيمن محمد إبراهيم، عميد كلية الهندسة جامعة بورسعيد، لـ"اليوم السابع"، أن هناك دراسات هندسية بالتنسيق مع وزارة الرى وهيئة تنمية حماية الشواطئ وكليتى الهندسة جامعة القاهرة وبورسعيد لإنشاء حاجز أمواج قناة السويس.

وأوضح أن المشروع سوف يعرض على المجتمع المدنى فور الإنتهاء من الدراسات التى تهدف لتنمية شاطئ بورسعيد غربا بمساحه تقدر 2 كيلو عمقا داخل البحر الأبيض المتوسط وموازيا للشاطئ بمساحة طولها 6 كيلومترا من حاجز أمواج قناة السويس حتى نهاية الشاطئ غرب بورسعيد.

وأشار عميد هندسة بورسعيد، إلى أن المشروع يتضمن إنشاء حاجز أمواج ومنطقة شاطئية بطول هذه المساحة التى يتخللها بحيرات صناعية لها مردود تنموى وسياحى لأبناء بورسعيد و يحمل الخير لكل المصريين.

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