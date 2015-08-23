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رئيس مدينة أسوان: 153 ألف جنيه لحفر بئر لاستيعاب تراكمات المياه بالعقاد

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رئيس مدينة أسوان: 153 ألف جنيه لحفر بئر لاستيعاب تراكمات المياه بالعقاد رئيس مدينة أسوان: 153 ألف جنيه لحفر بئر لاستيعاب تراكمات المياه بالعقاد
قال اللواء محمد عاطف بركات رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن التكلفة المبدئية لأعمال حفر وإنشاء بئر بمنطقة حى العقاد بمدينة أسوان، لاستيعاب تراكمات المياه الجوفية ومواجهة زيادة منسوبها بلغت حتى الآن 153 ألف جنيه، وذلك من الخطة الاستثمارية 2015/ 2016 .

وكانت قد بدأت محافظة أسوان والوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان نهاية الأسبوع الماضى فى حفر بئر، لاستيعاب تراكمات المياه الجوفية بمنطقة حى العقاد، وصرفها بخطوط الصرف الصحى اعتمادًا على دراسات علمية متخصصة، حيث يجرى التنفيذ من قبل إدارة الآبار بقنا المتخصصة فى هذا المجال، وجار استكمال خطة الأعمال التى تستهدف حل مشكلة ارتفاع منسوب المياه الجوفية التى تهدد المنازل والمنشآت.

وفى السياق ذاته، أكد رئيس مدينة أسوان أنه تم تكليف فرق المكافحة برش الحشرات الطائرة والزاحفة والبعوض والناموس فى منطقة حى العقاد، وكذلك منطقة السيل بمدينة أسوان


>البدء فى حفر بئر لمواجهة ارتفاع المياه الجوفية بحى العقاد فى أسوان

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