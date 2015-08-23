3 غرز في فم سعد سمير

تعرض سعد سمير مدافع النادي الأهلي لإصابة في الفم أثناء مواجهة الفريق أمام الترجي التونسي.

الأهلي فاز على الترجي التونسي في تونس بهدف مقابل لاشيء في الجولة الخامسة من الكونفدرالية. (طالع التفاصيل)

واحتاج سعد سمير لـ3 غرز في فمه من الداخل عقب الإصابة التي تعرض لها أمام الفريق التونسي.

وأكد خالد محمود طيب الأهلي إن: جرح سعد سمير بسيط واحتاج فقط لـ3 غرز وسيكون بخير.

ووصل الأهلي إلى النقطة 10 في صدارة المجموعة الأولى وأي نتيجة غير فوز الملعب المالي أمام النجم الساحلي ستعلن وبشكل رسمي تأهل الأهلي إلى نصف نهائي كأس الكونفدرالية.