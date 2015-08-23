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الشامي لـ في الجول: أتمنى انتهاء أزمة الشيخ.. والتظلمات صاحبة القرار الآن

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الشامي لـ في الجول: أتمنى انتهاء أزمة الشيخ.. والتظلمات صاحبة القرار الآن الشامي لـ في الجول: أتمنى انتهاء أزمة الشيخ.. والتظلمات صاحبة القرار الآن

أكد محمود الشامي رئيس لجنة شؤون اللاعبين وعضو مجلس إدارة اتحاد الكرة أنه يتمنى انتهاء أزمة اللاعب أحمد الشيخ المنضم حديثا للنادي الأهلي بعد أشهر من توقيعه للزمالك.

وكانت لجنة شؤون اللاعبين قد أوصت بإيقاف اللاعب أربعة أشهر وتغريمه 133 ألف جنيه بعد توقيعه لناديين.

وقال الشامي لـFilGoal.com يوم السبت: "أتمنى انتهاء أزمة أحمد الشيخ من خلال لجنة التظلمات التي باتت هي صاحبة القرار".

وأضاف "قرارنا بإيقاف الشيخ طبقا للوائح هو وجهة نظر.. اعتمدها اتحاد الكرة ومن حق الأهلي أن يلجأ للتظلم".

وشدد الشامي "سعيت لحل الأمر وديا.. ومازلت أسعى إليه لكن طالما استمر الأهلي في تظلمه فلن يقدر أحد على إلغاء العقوبة إلا لجنة التظلمات حتى بعد سحب الزمالك شكواه".

وأتم رئيس لجنة شؤون اللاعبين "أتمنى أن تهدأ الأمور في والوسط الرياضي المتوتر في الأونة الأخيرة".

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