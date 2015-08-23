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توفيق عكاشة معلنًا اعتزاله العمل الإعلامى نهائيًا: لن أتراجع عن قرارى

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توفيق عكاشة معلنًا اعتزاله العمل الإعلامى نهائيًا: لن أتراجع عن قرارى توفيق عكاشة معلنًا اعتزاله العمل الإعلامى نهائيًا: لن أتراجع عن قرارى
أكد الإعلامى توفيق عكاشة، اعتزاله للعمل الإعلامى نهائيًا وأنه لن يخرج فى برنامجه مرة أخرى، قائلاً "العمل الإعلامى انتهى بالنسبة لى ولن أرجع عن قرارى هذا".

وأضاف "عكاشة"، خلال حواره مع أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتى" على فضائية "صدى البلد"، أن كل من شاهد قناة الفراعين فى جميع أنحاء بلا استثناء استفاد منها، إلا هو شخصيا لم يستفد شيئًا، وحقق كل أنواع الخسائر وأهدرت كرامته، مضيفاً "الدولة أدتنى مكافأة قبل كده بقفل القناة، ودخولى السجن وأنا مش عاوز مكافآت تانى".

وأوضح، أنه كان من أحد قيادات مجلس قيادة ثورة 30 يونيو، التى كان لها رئيس ونائب وأمين عام وأمين مساعد ولجان ثورية، مشيرًا إلى أن محمود بدر، مؤسس حركة تمرد، كان يعمل معه فى هذا المجلس ولم يعلم بوجوده إلا بعد فترة كبيرة، قائلاً "محمود بدر معرفش أنه تبعى غير بعدين، لاسيما أن 80% من استمارات تمرد تم جمعها فى المليونيات".

وأشار الإعلامى توفيق عكاشة، إلى أن محمود بدر كان يعمل فى قناة الفراعين، وعند قيام ثورة يناير غادرها، مضيفاً "محمود بدر اتاخدت منه الكاميرا بتاعت قناة الفراعين فى مباحث أمن الدولة وأنا اللى رحت جبتها".


>توفيق عكاشة: حاجتين زهقونى فى سجن مزرعة طرة "الحر والدبان"

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