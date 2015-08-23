وزير التخطيط: قانون الخدمة المدنية يمنح الشباب فرصة تولى المناصب القيادية

أكد الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط والإصلاح الإدارى، أن قانون الخدمة المدنية الجديد يعطى الفرصة للشباب لتولى مناصب قيادية بالدولة.

وقال العربى، فى حواره مع الإعلامى أسامة كمال مقدم برنامج "القاهرة 360"، المذاع على شاشة "القاهرة والناس"، إن الدولة قامت خلال الفترة الأخيرة نظمت أكثر من 36 ندوة ومؤتمرًا لشرح تفاصيل اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية.

وأوضح وزير التخطيط والإصلاح الإدارى، أن الأجر الوظيفى يمثل 75% من رواتب الموظفين بقانون الخدمة المدنية الجديد والمتغير يمثل 25% فقط.

وأضاف العربى: "أننا عقدنا عددًا كبيرًا من الندوات والمؤتمرات، لشرح قانون الخدمة المدنية الجديد قبل إقراره فى مارس الماضى".