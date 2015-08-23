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ننشر أسماء مرشحى "المصريين الأحرار" على مقاعد الفردى بالقاهرة والجيزة

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ننشر أسماء مرشحى "المصريين الأحرار" على مقاعد الفردى بالقاهرة والجيزة ننشر أسماء مرشحى "المصريين الأحرار" على مقاعد الفردى بالقاهرة والجيزة
حصل "اليوم السابع" على أبرز أسماء مرشحى حزب المصريين الأحرار للانتخابات البرلمانية المقبلة على المقاعد الفردية فى دوائر محافظتى القاهرة والجيزة .

وكشفت مصادر مطلعة عن اعتماد الدكتور عصام خليل القائم بأعمال رئيس حزب المصريين الأحرار، لعدد من الأسماء داخل الحزب، للدفع بهم فى الانتخابات البرلمانية القادمة، مؤكدة أن الأسماء التى تم اختيارها لها شعبية وصاحبة خبرة فى الانتخابات البرلمانية .

أسماء مرشحى الحزب بالقاهرة


>واختار الحزب فى محافظة القاهرة النائب السابق طلعت القواس عن دائرة عابدين وحشمت فهمى عن دائرة حدائق القبة وعمرو طنى عن دائرة الشرايبة وعضو مجلس الشعب الأسبق عاطف الأشمونى عن دائرة المطرية وعبد المنعم بخيت عن دائرة الخليفة ومصطفى كامل مصطفى فى القديمة كما يدفع الحزب فى حلوان بالنائب السابق فؤاد حامد.

وأضافت المصادر لـ"اليوم السابع" أن الحزب يدفع بكابتن مصر والنادى الأهلى زكريا ناصف فى دائرة المعادى، بينما أحمد عبد الموجود فى روض الفرج وإسلام الغزولى فى دائرة مصر الجديدة، بالإضافة إلى النائب السابق أيمن طه فى دائرة بولاق أبو العلا.
>أسماء مرشحى الحزب بالجيزة

وفى محافظة الجيزة أضافت المصادر إلى اختيار الدكتور عصام خليل، رئيس الحزب، مجموعة من البرلمانين السابقين من أبناء المحافظة مع الدفع بعدد من الشباب بالجيزة ليرشح الحزب علاء عابد فى دائرة الصف بجنوب الجيزة وفارس أبو الدهب ومصطفى هيبة فى دائرة البدرشين وعاصم الجبل فى دائرة أطفيح، بينما لم يدفع الحزب بمرشحين فى دائرة الهرم.

وفى شمال الجيزة يخوض كل من المهندس رجب حجازى، النائب السابق فى مجلس الشعب 2010 فى دائرة منشأة القناطر، والدكتور أيمن أبو العلا، عضو الهيئة العليا للحزب فى أكتوبر، وأحمد يوسف فى دائرة أوسيم، والسيد المناعى دائرة ببولاق الدكرور، بينما يترشح أحمد عيد عضو لجنة الخمسين لإعداد الدستور فى دائرة إمبابة، والكابتن خالد لطيف عضو مجلس إدارة نادى الزمالك السابق عن العمرانية.

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