"محلب ": ممنوع تنفيذ سلالم بالجرانيت والرخام فى محطات المياه والصرف

عقد المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا مساء أمس السبت، مع مسئولى المياه والصرف الصحى بمحافظة الدقهلية، وشركات المقاولات التى تقوم بتنفيذ مشروعات فى هذا القطاع، بحضور وزراء الصحة والإسكان والرى والزراعة ومحافظ الدقهلية.

فى بداية الاجتماع قال المهندس إبراهيم محلب:"فى زيارتى لقرية صهرجت الكبرى وجدت محطة صرف صحى كبرى، ولم أجد بها سوى عامل، بينما رئيس شركة المياه والصرف بالمحافظة يشكو من كثرة العمالة عنده، ولذا فأول قرار هو مراجعة جميع المحطات بالمحافظة، وأن يكون هناك عاملون فى تخصصات التشغيل المختلفة بالمحطات، وتوزيع للورديات".

وأشار إلى أنه ذهب فجأة أيضا إلى مركز الشباب بالمحافظة، الذى كان على مستوى عال، وهناك رضا من المواطنين عنه.

وأضاف محلب: "ذهبت أيضا إلى قرية بشلا، ووجدت بها إهمالا كبيرا، وهناك مواسير للصرف الصحى ملقاة منذ سنوات، فرد مسئولو المياه والصرف على هذه الملاحظة وشرحوا موقف محطة الصرف الصحى بالقرية والشبكات"، وشدد رئيس الوزراء على ضرورة إنهاء الأعمال بهذه القرية بأقصى سرعة، كما كلف المحافظ بمتابعة العمل فى هذا المشروع على مدار اليوم.

وقدم رئيس شركة المياه والصرف الصحى بالدقهلية خلال الاجتماع تقريراً عن الخدمات التى تقدمها الشركة، وكذا المناطق "الساخنة"، التى بها مشكلات بخدمة مياه الشرب، مشيرا إلى الأماكن التى تعانى من ضعف ضغوط المياه، أو عدم وصولها إلى نهايات الشبكات، والجهود المبذولة لتوفير المياه لهذه المناطق عن طريق المناوبات.

كما تم تقديم عرض عن القرى التى بها مشكلات فى مركز ومدينة المنصورة، ومركز ومدينة أجا، ومدينة تمى الأمديد، ومدينة دكرنس والقرى التابعة لها.

وخلال الاجتماع طالب رئيس مجلس الوزراء، بضرورة ان تتم مراجعة الأسعار مع شركات المقاولات المنفذة للمشروعات المختلفة، قائلا:" ادخلوا فى كل التفاصيل، والبلد أولى بكل مليم يتم توفيره.. ولا تسمحوا بأى مبالغة، فعلى سبيل المثال ممنوع من الآن تنفيذ سلالم بالجرانيت والرخام فى محطات المياه والصرف، "حرام والله.. فيه ناس مش لاقية فلوس تغسل كلى".

وأكد رئيس الوزراء، أن البلد سيبدأ مشروعات كبرى فى محور تنمية منطقة قناة السويس وفى المدن الجديدة، والعاصمة الادارية، وبالتالى فلا بديل عن العمل 24 ساعة يوميا على ورديات، مشددا على ضرورة ان يتم وضع هذا الشرط فى العقود من الآن، و"أن نستعد وندرب عمالنا".

>وكلف رئيس الوزراء، محافظ الدقهلية بمتابعة شركات المقاولات التى تعمل فى المشروعات المختلفة، وأى شركة لا تلتزم بالعمل ليل نهار على مدار 24 ساعة، يتم وضعها فى قائمة سوداء، ويعلن ذلك، وسيحاسب مدير الفرع بها.

كما عرض محافظ الدقهلية تقريرا عن مشكلات المياه والصرف بالمحافظة، مشيرا إلى تأخر العمل بمحطة منية النصر للمياه والتى كان من المفترض الانتهاء منها منذ سنوات، واكد مسئولو المياه والصرف أنه لم يتم توفير التمويل اللازم للانتهاء من المشروع.

وشدد رئيس الوزراء على انه سيتم التنسيق مع وزير التخطيط لتوفير التمويل اللازم للانتهاء من هذه المحطة والشبكات، وكذا مشروع مياه أجا، بينما أكد مسئولو شركة المقاولات انه سيتم نهو اعمال المحطة نهاية هذا العام، بينما المأخذ سينتهى فى نهاية مارس المقبل، ونهو أعمال الشبكات نهاية يونيو المقبل.

وفيما يتعلق بتوسعات محطة مياه خميس، أكد رئيس الشركة المنفذة أنها ستنتهى فى 30 يونيو 2016، وحول محطة ميت غمر أكد رئيس الشركة أن المشكلة فى تصريح الحفر، وعلى الفور تم الموافقة من مسئولى هيئة الطرق على بدء الحفر، وفى حالة توفير التمويل المتبقى للمحطة سيتم الانتهاء منها فى 30 يونيو 2016.

وفيما يتعلق بتوسعات محطة مياه ميت فارس، قال رئيس الشركة، إن الأعمال المتبقية ربط الشبكة بالمحطة فأكد مسئولو شركة المقاولات المنفذة أنه سيتم الانتهاء من جميع الأعمال للربط والشبكات نهاية نوفمبر المقبل، كما تم خلال الاجتماع الاتفاق على الانتهاء من خط الجمالية نهاية أكتوبر المقبل.

ووجه رئيس الوزراء بتعليق لافتات على المشروعات المختلفة بها عداد زمنى (باق من الزمن) بالمدة المتبقية للمشروع.

وأشار "محلب"، إلى أنه سيتم العمل على حل جميع مشكلات المياه فى الدقهلية خلال عام، وأنه سيعمل على توفير التمويل اللازم، فالمحافظة بها حوالى 7 ملايين مواطن، ويجب حل مشكلاتها.

وشرح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى، موقف خدمات الصرف الصحى بالمحافظة، سواء بالمدن أو القرى والعزب المختلفة.

وفى نهاية الاجتماع أكد رئيس مجلس الوزراء، أنه لن تنصلح الأحوال سوى بالثواب والعقاب، فأى شركة تقصر تحاسب، وأى موظف يقصر يحاسب، والمواطنون هم من سيراقبون تنفيذ الالتزامات التى تم الإعلان عنها خلال هذا الاجتماع.