توفيق عكاشة: ذهبت إلى وزير الداخلية بملابس السجن وطلبت منه تطهير الوزارة

قال الإعلامى توفيق عكاشة، إنه بمجرد خروجه من السجن ذهب إلى اللواء مجدى عبد الغفار، وزيرالداخلية بملابس السجن، مضيفاً: "كنت عاوز أقوله مش انت كنت عاوز تشوفنى بلبس السجن، أدينى بلبس السجن".

وأوضح عكاشة، "عكاشة"، خلال حواره مع أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتى" المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن والدته طلبت منه أن يعترف بخطأه بشأن معلوماته الخاطئة عن وزير الداخلية، لافتا إلى أنه طلب من الوزيرتطهير الوزارة من القيادات الفاسدة.

وأضاف أنه تم رفع اسمه من قوائم الممنوعين من السفر بصعوبة، لافتا إلى أنه نادم ندما كبيرا على عدم الوقوف بجانب زملائه الإعلاميين والصحفيين أمام قانون مكافحة الإرهاب والمادة التى تنص على الحبس فى قضايا النشر ووقوفه بجانب الدولة فى ذلك، قائلاً: "من الحاجات اللى نادم عليها وأخطأت خطأ فادحا فى ذلك لأن أول واحد طبق عليه الحبس أنا".

توفيق عكاشة معلنًا اعتزاله العمل الإعلامى نهائيًا: لن أتراجع عن قرارى