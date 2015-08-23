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لكبار السن.. الحركة بركة وممارسة أى رياضة أفضل من القعدة

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لكبار السن.. الحركة بركة وممارسة أى رياضة أفضل من القعدة لكبار السن.. الحركة بركة وممارسة أى رياضة أفضل من القعدة
كشفت دراسة علمية حديثة أنه حتى 15 دقيقة يومياً من المشى السريع وركوب الدراجات أو السباحة يمكن أن يساعد كبار السن على العيش حياة أطول.

وبالنسبة للأشخاص فوق سن ال 60، فإن ممارسة الرياضة المعتدلة مرتبطة بانخفاض خطر الوفاة بنسبة 28 فى المئة على مدى نحو 10 عاماً، مقارنة مع الأشخاص الذين لا يمارسون .

ووجد الباحثون أن المستويات المنخفضة من ممارسة الرياضة تقلل مخاطر الوفاة بنسبة 22 فى المائة لكبار السن.

وأوضح المؤلف الرئيسى الدكتور ديفيد هوبين من مستشفى جامعة سانت اتيان، فرنسا، عبر المجلة البريطانية للطب الرياضي، أن 150 دقيقة فى الأسبوع من ممارسة الرياضة من متوسطة إلى قوية، تقلل من معدل الوفاة المبكرة لكبار السن بنسبة 60%.

وأضاف الباحثون أن ممارسة الرياضة تقلل من فرص الإصابة بالعديد من الأمراض أبرزها أمراض القلب والأوعية الدموية، وتقلل من فرص الإصابة بالزهايمر، وتخفض من معدل الكوليسترول فى الدم.

وقد نشرت نتائج الدراسة عبر الموقع الطبى الأمريكى “Health Day News”.

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